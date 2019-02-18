مال وأعمال

أصدر بنك الامارات للاستثمار (EIBank)، أمس، نتائج النسخة السنويّة السادسة من تقرير «الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي»، حيث أظهرت تنامي شعور التفاؤل والثقة بآفاق الاقتصاد الاقليمي بين مجتمع المستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في المنطقة. وتستند نتائج النسخة السادسة من التقرير الى استبيان مستقل تم اجراؤه في شهر نوفمبر 2018 وشمل مستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة من مختلف أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وأظهرت نتائج نسخة 2019 من التقرير أن ذوي الملاءة المالية المرتفعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ينظرون بايجابية أكبر بكثير تجاه الوضع الراهن للاقتصاد العالمي، مقارنة بما كانت عليه نظرتهم في السنوات الثلاث الأخيرة. وأشار المشاركون في الاستبيان الى أن ارتفاع أسعار النفط -في وقت اجراء الاستبيان- وزيادة فرص الاستثمار، تشكّل العوامل الرئيسية التي تدعوهم للتفاؤل. وذكر التقرير أن نحو نصف المشاركين (45%) أنهم يعتقدون بأن الوضع الاقتصادي العالمي آخِذٌ بالتحسن، وأشار أكثر من ثلاثة أرباع ذوي الملاءة المالية المرتفعة (85%) الى أنهم متفائلون بشأن الآفاق الاقتصادية للاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس القادمة.

وبالاضافة الى التفاؤل حيال نمو الاقتصاد العالمي، فقد أظهرت نتائج التقرير أن الثقة بنمو الاقتصادين المحلي والاقليمي تبدو أكثر وضوحاً وتزداد تحسناً خلال العام 2019.

