مال وأعمال

أعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين عن تحقيق ربح صافي عائد خلال العام 2018 بنحو 3,2 ملايين دينار بحريني، مقارنة مع 2,6 مليون في العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 22 في المئة. وكما حققت الشركة أرباح اكتتاب بلغت 1,9 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 1,2 مليون دينار بحريني في العام السابق أي بزيادة نسبتها 66 في المئة. وأما على صعيد الدخل من الأقساط، فقد حققت الشركة 81,6 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 59,5 مليون دينار بحريني في العام السابق أي بزيادة نسبتها 37 في المئة.

وبلغ مجموع الدخل الشامل 2,9 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2018م مقارنة مع 2,8 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2017م. كما ارتفع صافي الدخل من الاستثمار بنسبة 26 في المئة، من 1,6 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق إلى 2 مليون دينار بحريني في نهاية العام الحالي. وقد بلغت ربحية السهم الواحد 22 فلساً مقارنة مع 36 فلساً في العام السابق، مع العلم أن رأس المال المدفوع للشركة قد تضاعف بالمقارنة مع العام السابق ليصل إلى 14,3 مليون دينار بحريني.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م مقارنة مع العام السابق إلى التحسن الذي طرأ على أرباح الاكتتاب وكذلك إلى الزيادة في صافي الدخل من الاستثمار.

هذا وقد بلغ مجموع أصول الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 212 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 172 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، وذلك بزيادة نسبتها 23 في المئة. ومن جانب آخر بلغ حقوق المساهمين 36 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 34,5 مليون دينار بحريني في العام السابق، وذلك بزيادة نسبتها 4 في المئة. كما ارتفعت الاحتياطيات الفنية من 26,5 مليون دينار في نهاية العام السابق إلى 29,5 مليون دينار بحريني في نهاية العام الحالي.

وأما على صعيد النتائج المالية للثلاثة شهور المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، فقد حققت الشركة ربحاً صافياً عائداً إلى مساهمي الشركة بلغ 342 ألف دينار بحريني، مقارنة مع 267 ألف دينار بحريني خلال الربع الرابع من العام السابق، وذلك بزيادة نسبتها 28 في المئة، كما حققت الشركة أرباح اكتتاب خلال الربع الرابع من العام الحالي بلغت 112 ألف دينار بحريني، مقارنة مع خسارة بلغت 317 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق أي بزيادة نسبتها 135 في المئة، وأما على صعيد إجمالي الدخل من الأقساط، فقد حققت الشركة خلال الربع الرابع من العام الحالي زيادة بنسبة 82 في المئة من 17,6 مليون دينار بحريني إلى 32 مليون دينار بحريني. وبلغ مجموع الدخل الشامل 885,000 دينار بحريني خلال الربع الرابع من العام الحالي مقارنة مع 224,000 دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 295 في المئة. في حين زاد صافي الدخل من الاستثمار بنسبة 5 في المئة، من 172 ألف دينار بحريني في نهاية الربع الرابع من العام السابق إلى 181 ألف دينار بحريني في الربع الرابع من العام الحالي. وقد بلغت ربحية السهم الواحد للربع الرابع 2 فلس مقارنة مع 4 فلوس في الربع الرابع من العام السابق.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح للثلاثة شهور المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق إلى الزيادة في صافي الأقساط والزيادة في صافي الرسوم والعمولات وكذلك الانخفاض في المصروفات الأخرى.

وتعقيباً على النتائج المالية، فقد أعرب مجلس الإدارة عن رضاه لهذه النتائج الجيدة التي حققتها الشركة خلال عام 2018م وذلك بفضل دعم وثقة عملائنا في الخدمات التي تقدمها الشركة، وكذلك التعاون والدعم المستمر من شركائنا في العمل، وأيضا بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة في سبيل تطوير العمل. وتجدر الإشارة بأن الشركة قد استحوذت خلال عام 2018م على أسهم إضافية في شركة التكافل الدولية لتصل نسبة ملكية الشركة فيها إلى 81,94 في المئة.

كما قرر مجلس الإدارة رفع توصية بتوزيع أرباح أسهم نقدية عن العام 2018م على المساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بنسبة 15 في المئة أي ما يعادل 15 فلساً للسهم من رأس المال المدفوع البالغ 14,3 مليون دينار بحريني (2017: 7,15 ملايين دينار بحريني).

ومن جهته، عقب إبراهيم الريس الرئيس التنفيذي للشركة بقوله: «إن الشركة مازالت هي الرائدة في سوق التأمين البحريني وتسعى باستمرار إلى تطوير خدماتها للمحافظة على وضعها التنافسي في السوق مؤكداً أهمية التكنولوجيا في أعمال الشركة. وأضاف بأن الشركة قد أطلقت في الآونة الأخيرة التطبيق الذكي للهاتف النقال «gig-go» الذي يمكن العملاء من الحصول على الخدمات التأمينية من خلال هواتفهم النقالة بما فيه الإبلاغ عن المطالبات كما يوفر بعض المعلومات الخاصة كدليل وكلاء السفر والسفارات ووكلاء السيارات والمستشفيات والمطارات الدولية وغيرها من المعلومات المهمة، وقد حاز التطبيق على جائزة أفضل تطبيق لعام 2018م. كما أشار السيد الريس بأن الشركة حاصلة على تصنيف إئتماني ب بدرجة A- (ممتاز) مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو أعلى تصنيف ائتماني تحصل عليه شركة تأمين مباشر محلية في مملكة البحرين، حيث يعكس المتانة المالية التي تتمتع بها الشركة لمواجهة التزاماتها المستقبلية.

