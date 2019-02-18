مال وأعمال

ذكر الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان الدولار سجّل أداء جيداً في سوق العملات الأجنبية خلال الأسبوع الماضي على الرغم من البيانات المخيبة للآمال لكل من مبيعات التجزئة وتضخم أسعار الاستهلاك. ويعزى مسار الدولار الإيجابي بشكل رئيس إلى التفاؤل بتجنب توقف أنشطة الحكومة مرة أخرى وضعف أداء الاقتصاد العالمي. إذ أقر الكونغرس الأسبوع الماضي مشروع قانون الإنفاق الحكومي بنتيجة 83 صوتاً مقابل 16 صوتاً في مجلس الشيوخ و 300 صوت مقابل 128 صوتاً في مجلس النواب. ومن المتوقع أن يوقع الرئيس ترامب على مشروع قانون الإنفاق بعد أن خفض من حدّة لهجته تجاه تعطيل حكومي آخر. وقال ترامب إنه ليس سعيدًا بالتسوية التي تم التوصل إليها بشأن اتفاق أمن الحدود ، لكنه لم يقل إنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضدها ، مشيراً إلى أنه لا يتوقع إغلاقًا آخر للحكومة.

وعلى صعيد سوق العملات الأجنبية ، اكتسب الدولار المزيد من الدعم بعد أن جاءت البيانات الاقتصادية من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والصين ضعيفة للغاية. ومنذ بداية العام وحتى تاريخه ، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.90 في المئة تقريبًا.

دفع تباطؤ وتيرة الضغوط التضخمية الفيدرالي الأميركي إلى البقاء في حالة حذر تجاه أسعار الفائدة. وهو ما أشار إليه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أخيراً تعليقاً على ارتفاع معدلات الفائدة ، حيث صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن التوقعات الاقتصادية العالمية تتطلب انتهاج سياسة «الانتظار والترقب». وظل نمو الأسعار فاترًا على الرغم من وجود سوق عمل قوي. ويبدو أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وأوروبا يضغط على أسعار النفط ويتسبب بإبقاء التضخم عند مستوى معتدل. وبالنظر إلى البيانات الممتازة للبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم ، نرى أن معدل الانفاق الاستهلاكي الشخصي الأساس يبلغ حاليًا 1.9 في المئة، وهو أقل من المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة. وبالتالي ، إذا استمرت حالة الزخم السلبي، فإن الفيدرالي الأميركي سيصبح لديه سبب إضافي لعدم زيادة سعر الفائدة.

