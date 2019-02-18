مال وأعمال

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» كراع بلاتيني، في معرض «لأنك تستاهل 2» الذي استضافه برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، بهدف توفير وظائف للشباب الكويتيين في القطاع الخاص، وتحديدا في البنوك والمؤسسات المالية، ولقي جناح «بيتك» في المعرض اقبالا كبيرا من الشباب حديثي التخرج المسجلين لدى برنامج اعادة الهيكلة، وقد قبل «بيتك» طلبات 110 من الكويتيين المتقدمين للعمل خلال فترة المعرض التي استمرت يوما واحدا، ما يؤكد جهوده في مجال توظيف القدرات الوطنية حيث يعمل بشكل دائم لاستقطاب وتعيين وتاهيل الكفاءات الكويتية الشابة للعمل وتولي القيادة من خلال اكثر من مبادرة وبرنامج مشترك مع «اعادة الهيكلة»، كما زارت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل جناح «بيتك» واعربت عن تقديرها لمشاركته في المعرض مثمنة دوره الاقتصادي المهم.

واكد المدير التنفيذي لعمليات الموارد البشرية والمكافآت للمجموعة طلال المطيري حرص «بيتك» على استقطاب وتوظيف القدرات المتميزة من العناصر الوطنية، وتوفير عناصر النجاح كافة أمامها وافساح المجال لتطوير قدراتها ومهاراتها، حيث يقدم «بيتك» النموذج الامثل في هذا المجال، ويؤكد بحرصه على دعم وتعزيز العمالة الوطنية، دوره البارز في دعم المسيرة التنموية، التي تأتي عملية تطوير وتنمية القدرات البشرية في صدر اولوياتها وعوامل نجاحها.

واشار في عرض قدمه خلال المعرض، الى ان «بيتك» تلقي مئات الطلبات خلال تواجد فريقه في مقر برنامج اعادة الهيكلة، وسيتم دراستها وتصنيفها على حسب احتياجات الادارات والقطاعات العاملة في «بيتك»، ومن ثم بحث افضل العناصر، ووضع الآليات والوسائل المناسبة لاستقطابها وتوفير البرامج التدريبية والتأهيلية للمقبولين من المتقدمين بطلبات العمل وقد تم قبول طلبات 110 من الشباب المتقدمين للعمل في «بيتك» خلال فترة المعرض الذي استمر لمدة يوم واحد.

وشدد المطيري على ان توظيف وتطوير الشباب الكويتي استراتيجية مستمرة في «بيتك» تعززها فرص النمو والحصة السوقية الكبيرة التي يتمتع بها، والتي تستلزم توفير كوادر وظيفية وطنية تقوم على راس العمل، وتساهم في تحقيق النجاح المنشود في كافة المجالات، مشيرا الى ان مشاركة «بيتك» في المعرض تؤكد على الأولوية التي يضعها لتعزيز دوره بالتعاون مع الجهات المعنية لخدمة جهود توظيف الكفاءات الوطنية وصقل خبراتها وفق المعايير والمقاييس العالمية.

وخلال المعرض قدم ممثلو «بيتك» للزائرين نبذة عن التوظيف، واهم الشروط التي يجب توافرها للالتحاق بالعمل في «بيتك»، واهمية الموارد البشرية في المؤسسات والشركات، وضرورة تحديد المسار الوظيفي وكيفية اختيار التخصص والوظيفة والمؤسسة المناسبة للعمل، وما هي متطلبات السوق المحلي للتوظيف في الكويت.

