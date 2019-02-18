مال وأعمال

احتفلت «زين» بحملتها التسويقية الجديدة «كُل زين رابح» مع عملائها وذلك خلال الفعالية التي أقيمت يوم الجمعة 15 فبراير واستمرت على مدار أربع ساعات متواصلة في مارينا مول، والتي استضافت من خلالها الشركة نجوم إذاعة مارينا أف أم وقدّمت العديد من الجوائز القيّمة للمستمعين والحضور.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن تنظيمها لهذه الفعالية أتى ضمن حملة «كُل زين رابح» التي أطلقتها أخيراً بهدف مُشاركة عملائها فرحة وبهجة أعياد الكويت الوطنية في شهر فبراير من كُل عام، حيث تحرص «زين» دائماً على إطلاق أكبر الحملات التسويقية التي تتجدد بأجمل وأكبر العروض في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع، وذلك لتقديم المفاجآت الأكثر تميّزاً لتواكب فرحة عملائها الذين يمثلون أكبر عائلة مشتركين في الكويت.

وبينت «زين» أنها قامت من خلال الفعالية التي نظّمتها في مارينا مول باستعراض سيارة Range Rover Evoque 2019، وهي واحدة من خمس سيارات ستُقدّمها الشركة كجوائز كبرى لخمس رابحين محظوظين خلال السحب النهائي ضمن حملة «كُل زين رابح»، والتي تستمر حتى يوم الخميس 28 فبراير الحالي، وتُقدّم جوائز فورية قيّمة لجميع العملاء من ذوي الدفع الآجل والمسبق طوال فترة الحملة.

وأضافت الشركة أنها قامت من خلال الفعالية باستضافة حلقة خاصة على الهواء مُباشرةً بتواجد نجوم إذاعة مارينا أف أم 90.4 علي نجم وعبدالله البكور، حيث تم تنظيم مجموعة من الأنشطة والمُسابقات المميزة التي تمحورت حول حملة «كُل زين رابح»، والتي شارك فيها كُل من المستمعين والجماهير الحاضرة في الفعالية، هذا بالإضافة إلى توزيع العديد من الجوائز القيّمة والأجهزة الذكية للفائزين في المسابقات التي تم تنظيمها وسط أجواء وطنية جميلة، هذا بالإضافة إلى تواجد فرقة «أرابيسكا» التي أمتعت الجمهور بوصلاتها الموسيقية المميزة خلال الحفل. وبينت «زين» أن حملة «كُل زين رابح» التي تستمر حتى يوم الخميس 28 فبراير تُقدّم جوائز فورية قيّمة لجميع العملاء من ذوي الدفع الآجل والمسبق، والتي تشمل دقائق مجانية، وسعات إنترنت (GBs) مجانية، ورصيد إضافي مجاني، والعديد من الجوائز الفورية القيمة الأخرى، حيث ما على عملاء الدفع المسبق إلا إعادة تعبئة الرصيد بقيمة 5 دنانير أو أكثر، وما على عملاء الدفع الآجل إلا دفع الفاتورة بقيمة 5 دنانير أو أكثر من خلال إحدى قنوات الدفع الرقمية (موقع زين الإلكتروني، تطبيق زين للأجهزة الذكية، بوابة Zain Connect)، وذلك للحصول على إحدى الجوائز فوراً بعد الدفع/إعادة التعبئة.

