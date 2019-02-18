مال وأعمال

قام بنك الكويت الدولي «KIB» أخيراً برعاية معرض التصميم السنوي الخامس عشر لرابطة طلاب الهندسة المعمارية الكويتية، والذي أقيم في مجمع الراية في إطار جهوده الرامية لدعم أنشطة الطلاب والشباب،. وتأتي هذه الرعاية من منطلق إيمان البنك القوي بالدور المهم الذي يضطلع به قطاع الشباب في التنمية المستقبلية للأمة. وفي نسخته الأخيرة، هدف المعرض السنوي إلى دعم طلاب الهندسة المعمارية والتصميم في جامعة الكويت من خلال عرض أعمال ومشاريع طلاب قسم الهندسة المعمارية المتخرجين. كما يعدّ هذا المعرض أحد أبرز فعاليات رابطة طلاب الهندسة المعمارية الكويتية، حيث يجمع بين الطلاب والممارسين والأكاديميين، إلى جانب توفير الفرصة للمجتمع المحلي للاطلاع على جهود طلاب الهندسة المعمارية المتخرجين في جو احتفالي مميز، ما يفتح الأبواب أمام الشباب الموهوبين ويشكّل الخطوة الأولى للطلاب وهم يشرعون في المرحلة التالية من حياتهم المهنية.

وبهذه المناسبة، صرّح مدير أول وحدة الاتصالات المؤسسي في «KIB»، نواف ناجيا قائلاً: «كجزء من برنامجنا الرائد للمسؤولية الاجتماعية، لانزال ملتزمين بدعم ورعاية عدد من المبادرات القائمة الشبابية والطلابية تحديداً، حيث أننا نولي أهمية كبيرة لهذه الشريحة من المجتمع. وتأتي رعايتنا لرابطة طلاب الهندسة المعمارية وأنشطتها المختلفة تماشيًا مع التزامنا الدائم تجاه المجتمع المحلي، ما يعكس الدور الحيوي الذي نضطلع به لدعم الطلاب والشباب». وأضاف ناجيا أن هذا المعرض بمثابة فرصة ممتازة للشباب المحلي لعرض أعمالهم، مما يؤكد على القوة الإبداعية للهندسة المعمارية في الأجيال الطموحة. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن المعرض قدم الفرصة للناس للتعرف على المواهب الاستثنائية للطلاب المتخرجين، وتعزيز الوعي لديهم بمجال العمارة والتصميم. وفي إطار تركيزه على مبادرات تمكين الشباب، يظل «KIB» متمسكاً برعايته للأفكار المبتكرة للشباب الطموح، معتبراً أن هذه الشريحة تلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة تنمية في البلاد عبر مختلف المجالات. وبناءً على ذلك، يواصل البنك الاستثمار في دعم أفكار الطلاب، حيث يعتبرها عنصرًا أساسيًا يضمن مستقبلًا أكبر وأفضل للأمة.

