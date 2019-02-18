مال وأعمال

اكد رئيس مجلس ادارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون ان بيئة العمل اليوم ازدادت صعوبة على مستوى العالم، حيث بدأت نتائج الحرب التجارية بإفراز تأثيراتها السلبية، وبات كل تقرير جديد يخفض من تنبؤات نمو الاقتصاد العالمي ونمو تجارته البينية». وأشار السعدون خلال الندوة السنوية التي نظتها شركة رساميل للاستثمار حول توقعات الاقتصاد العالمي واستراتيجيات الاستثمار في عام 2019،الى ان العالم لم يتجاوز بعد تبعات أزمته المالية في عام 2008، حيث أدى استمرار حقبة الفائدة الصفرية لفترة طويلة من الزمن، الى ارتفاع ديون العالم السيادية والخاصة من مستوى 168 تريليون دولار في 2008 إلى مستوى 244 تريليون دولار في عام 2018، بحسب البيانات الصادرة من معهد التمويل الدولي. بالحديث عن توقعات الاقتصادات الخليجية، يقول السعدون انه على دول الخليج التخطيط للتعامل مع أسوأ السيناريوهات، وتأمل في الأفضل، لأن حصيلة صادراتها من النفط سوف تتأثر سلباً مع أي تطورات سلبية لأداء الاقتصاد العالمي. ويوضح ان نمو اقتصادات الخليج في الحقبة 2009-2018 كان بحدود 3.3%، مقابل معدلات نمو للحقبة 2001-2008 بحدود 5.4%، أي أن دول الخليج فقدت نحو 39 في المئة من معدلات نمو اقتصاداتها التاريخية خلال الـ 10 سنوات الماضية. كما علق رئيس مجلس إدارة شركة رساميل للاستثمار د. فهد الراشد حول التطورات التي مر بها الاقتصاد العالمي خلال الأعوام المقبلة ودور التكنولوجيا الحديثة في مواجهة تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية بشكل سريع، حيث يقول ان المحللين في الأسواق العالمية يتوقعون حدوث كساد كبير بالأسواق العالمية، لذلك بدأت الدول الكبرى في البحث عن خطط تحول دون تأثرها بشكل كبيرة بتراجع الأسواق والاقتصاد العالمي بالمستقبل، حيث لا يمكن لهذه الدول ان تمنع التأثير عليها بشكل كامل، لأنه أمر يكون خارج عن ارادتها.

