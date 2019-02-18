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%7.1 انخفاضاً في حجم تداولات «أو.تي.سي»


شهدت منصة «تداولات نظام خارج المنصة» المعروف اختصارا بـ «أو.تي.سي» خلال جلسات الاسبوع المنتهي الخميس الماضي انخفاضا في حجم التداولات بنسبة 7?1 في المئة مقارنة مع الاسبوع قبل الماضي.
وقالت شركة «الموازي دوت كوم» في تقرير لها انه تم تداول 5?3 ملايين سهم بينما شهدت قيمة التداولات ارتفاعا بنسبة 44?7 في المئة بقيمة 108?8 آلاف دينار (نحو 359?04 ألف دولار) في 34 صفقة. 
وأضافت ان شاشة الصفقات الفورية سجلت اداء ايجابيا حيث بلغ حجم التداولات 2?3 مليون سهم بقيمة 60?19 ألف دينار (نحو 198?6 الف دولار) تمت عبر 24 صفقة.
وأضافت الشركة أن الصفقات الخاصة سجلت اداء سلبيا خلال الاسبوع حيث بلغت التداولات 2?9 مليون سهم بينما ارتفعت قيمة التداولات بنحو 48?6 الف دينار (نحو 160?6 ألف دولار) تمت عبر 10 صفقات.


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