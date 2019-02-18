مال وأعمال

أقام بنك الكويت الوطني حفل تكريم لموظفيه الذين أنهوا البرنامج التدريبي المتخصص في مجال «التمويل التجاري»، والذي يقدمه البنك لموظفيه بالتعاون مع مؤسسة يورومني العالمية المتخصصة بالتدريب في هذا المجال. وشهد الحفل حضور قياديو البنك الذين قاموا بتكريم الموظفين، وفي مقدمتهم الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني الكويت صلاح الفليج، ومدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات الأجنبية والنفط والتمويل التجاري براديب هاندا. وشارك في البرنامج 32 موظفاً مقسمين على مجموعتين، حيث حصلوا على تدريب مكثف لمدة ستة أشهر اجتازوا خلالها العديد من الاختبارات المهنية لاتمام متطلبات البرنامج، وتضمن البرنامج العديد من الموضوعات أهمها: أساسيات التمويل التجاري، التحصيل، خطابات الضمان، خطابات الائتمان، الائتمان الاحتياطي، هيكلة المنتجات التجارية، الامتثال في خطابات الاعتماد والضمانات، بالإضافة إلى غيرها من الجوانب والتفاصيل المتعلقة بعمليات التمويل التجاري. قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني «يهدف بنك الكويت الوطني من تقديم البرنامج التدريبي المتخصص في مجال «التمويل التجاري» لموظفيه إلى تطوير مهاراتهم في مجال إدارة التمويل التجاري واطلاعهم على أحدث التقنيات والأساليب المهنية بما يسهم في خلق كوادر مصرفية تواكب أفضل المعايير والممارسات العالمية». وأكد العبلاني على أن تصميم البرنامج التدريبي تم بالتعاون مع مؤسسة يورومني العالمية بحيث يلبي متطلبات تطوير الخدمات المصرفية المميزة التي تقدمها إدارة التمويل التجاري إلى قطاعات اقتصادية متنوعة مثل قطاع الاستيراد، المقاولات، أعمال البنى التحتية وغيرها من القطاعات، وهو ما يتطلب وجود موظفين محترفين وعلى درجة عالية من المهنية والكفاءة.

