مال وأعمال

حصد بنك «بوبيان» جائزتين من مؤسسة « سيرفس هيرو» وهما جائزة المركز الأول في خدمة العملاء على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت وذلك للمرة الرابعة بالإضافة الى جائزة أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام التاسع على التوالي منذ عام 2010 . وقال نائب الرئيس التنفيذي عبدالله التويجري تعقيبا على استمرار البنك في حصد هذه النوعية من الجوائز «يؤكد تقييم الشركات المحلية والعالمية واستمرار استحواذنا على هذه الجائزة ان الوصول إلى القمة وان كان سهلا فإن الحفاظ عليها اصعب». وأضاف «كانت ثقة عملائنا في محلها دائما وهو ما ساهم في حصولنا على هاتين الجائزتين المميزتين على مستوى الكويت»، مؤكدا استمرار البنك في الحفاظ على مستواه المميز في خدمة العملاء. وأوضح التويجري ان خدمة العملاء مفهوم راسخ وجزء من ثقافة البنك لانه معروف ان الجميع لديه نفس المنتج والخدمة ولكن التميز والابداع يكون في الخدمة والكيفية التى يتم التعامل بها مع العملاء خاصة في الكويت التي يرتفع فيها توقعات العملاء .

