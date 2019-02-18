مال وأعمال

أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ان الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في عملية الخصخصة فضلا عن دعم القطاع الخاص لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).

واضاف الحجرف خلال المؤتمر الصحافي بمناسبة الإعلان عن تخصيص شركة (بورصة الكويت) ان خصخصة بورصة الكويت يعتبر حدثا تاريخيا اسهم في إنجازه أطراف عدة.

وأعرب عن تمنيات الحكومة في رؤية مشاريع أخرى يديرها القطاع الخاص لكي يكون هناك إصلاحات اقتصادية للاستفادة من ريادة هذا القطاع ولتمارس دورها من خلال الرقابة والاشراف.

وقال إن عملية التطوير التي مرت بها البورصة وصولا للتخصيص لم تكن سهلة ولكن هناك إصرار بأن هذا هو المطلب القانوني وقد كان.

واستعرض الحجرف بعض المحطات التي مرت بها عملية تطوير البورصة ومنها تحدي كيفية الوصول بها الى هذا اليوم وكيف يتم اشراك المعنيين (البورصة والمقاصة) والجهات المعنية الأخرى.

وأضاف «لقد تم وضع برنامج التخصيص بشفافية وعدالة مع العلم انه تم إلغاء المناقصة مرتين قبل ذلك حيث كان الدافع تفادي اي مشكلات تعترض عملية التخصيص وقد تعاملت هيئة أسواق المال بمهنية في مرحلة التخصيص».

وأشار الحجرف أنه على الرغم من تعاقب سبعة وزراء وثلاثة مجالس للمفوضية الا ان المشروع لم يتأثر من مسألة الدخول أو الخروج للقيادات لأن العمل كان وما زال مؤسساتي».

وأكد إيمانه بالدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص الكويتي واثبات دوره في إدارة هذا المرفق للارتقاء بمنظومة سوق المال الكويتية.

ومن ناحية اخرى، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال - المدير التنفيذي أ. د. أحمد الملحم انه أسدل الستار يوم الخميس على المرحلة ما قبل النهائية من ملف خصخصة بورصة الكويت بفوز التحالف الاستثمارات الوطنية بالمزايدة الخاصة بالحصة المطروحة من أسهم شركة البورصة والبالغة 44%، و هو حدث استثنائي وتاريخي قولاً وفعلاً وفق جميع المقاييس،.

وزاد الملحم أن هذا الامر يمثل نجاحاً في إنجاز أول وأهم توجهٍ نحو مشاريع الخصخصة في تاريخ الكويت، كما أنه تناول مرفقاً من أهم مرافقنا الاقتصادية على الإطلاق و هو سوق الكويت للأوراق المالية، هذا النجاح اللافت الذي أتى ترجمةً لخطة محكمة مترافقة بشفافية تامة وفقاً لمبادئ المنافسة والعلانية والعدالة الإجرائية والموضوعية وفقاً لما ورد بشروط وضوابط المزايدة العلنية المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/12/2018، هذا النجاح لا نعتبره نجاحاً لهيئة أسواق المال فقط بل لجميع شركائنا في منظومة أسواق المال.

وشدد الملحم على ان خصخصة البورصة يمثل بالنسبة للهيئة استحقاقاً قانونياً واقتصادياً في الوقت ذاته، فمن ناحية أولى يأتي الاستحقاق القانوني في هذا التوجه وفقاً لنص المادة (33) من قانون إنشاء الهيئة (القانون رقم 7 لسنة 2010) التي نصت على قيامها بمنح «ترخيص بورصة» لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية، كما تضمنت تحديداً لآلية تخصيص أسهم هذه الشركة وفق نسب وشرائح معينة، من بينها «نسبة لا تقل عن 26% ولا تزيد عن 44% تخصص لاكتتاب الشركات المسجلة في السوق مع مشغل عالمي أو مشغلاً عالمياً منفرداً.

أما الاعتبارات التي جعلت من خصخصة البورصة استحقاقاً اقتصادياً وطنياً فيمكن إيجازها باعتبارها خطوةً حاسمة في دعم توجهات الإصلاح المالي والإداري الحكومي، وتعزيز دور القطاع الخاص في الواقع الاقتصادي المحلي، وتمكينه من استعادة ريادته، الأمر الذي يدفعنا لكثير من التفاؤل بنجاح هذا التوجه في التوصل الى بيئة استثمارية تتوافق مع المعايير الدولية، وتمتلك مقومات الكفاءة والمنافسة والشفافية المطلوبة، وتساعد بصورة جدية في توطين الاستثمارات المحلية وجذب الخارجية منها وتمثل أساساً للتحول إلى مركز مالي إقليمي وهو هدفنا الاستراتيجي التنموي.

وزاد الملحم ان خصخصة البورصة يعد ترجمة لجانبٍ مهم من «رؤية «الكويت 2035» حيث اعتمدت تلك الرؤية «تحول الكويت إلى مركزٍ ماليٍ وتجاري جاذب للاستثمار» هدفاً استراتيجياً لها، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، كما تضمنت تلك الرؤية تطلعات وطنية عدة، بعضها يتعلق بإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية بما يساعد على تحقيق أهدافٍ استراتيجية عدة، من بينها تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية والتأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاسيما من خلال توجهات التخصيص كركنٍ أساس من استراتيجية الحكومة.

واشار الملحم إلى ان هيئة أسواق المال قد تمكنت مع شركائها في منظومة أسواق المال من أداء الدور المنوط بها في مجال تلك الرؤية وبعض أهدافها الاستراتيجية من خلال إنجاز ملف خصخصة بورصة الكويت.

واكد الملحم ان نجاح هيئة اسواق المال في انجاز أهم ملفات الخصخصة المحلية كان نتاج جهود امتدت لسنوات عدة أعقبت تأسيس الهيئة، شهدت تشكيل العديد من اللجان وفرق العمل يزيد عن (44) قراراً او تصرفاً، أكتفي هنا بالإشارة لبعضها : «لجنة تأسيس شركة البورصة»، «اللجنة الاستشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية للسوق، «لجنة انتقال أعمال البورصة»، «لجنة الإشراف على تخصيص السوق»، إضافة إلى العديد من فرق العمل، كما استلزم الأمر إنجاز مهام عدة، كتقييم أصول السوق، وتوفيق أوضاعه، ومعالجة أوضاع موظفيه ومبناه، وصولا لتأسيس شركة البورصة وتفويضها بإدارة أصول السوق، ليعقب ذلك تشكيل لجان اخرى كلجنة طرح وتخصيص اسهم رأس مال شركة البورصة.

واوضح الملحم ان هيئة أسواق المال حرصت على العمل في مسارين متلازمين بشأن سوق المال المحلي أديا إلى نجاح خصخصته وتبني مشروع لتطويره يشمل جميع مفاصل عمله، وقد تمكنت مع شركائها في منظومة أسواق المال وبدعم حكومي من تحقيق نجاحات عدة في المسارين معاً، إذ ترافق إنجاز خصخصة السوق مع تحقيق إنجازات استثنائية شهدها سوق المال تمثلت في الارتقاء بتصنيفه وفق مؤشرات العديد من وكالات التصنيف الدولية، ووضعه على قائمة الاستشارات لترقيته وفق مؤشرات تصنيف أخرى.

واشاد الملحم بالشفافية التي شهدتها عملية الخصخصة في مراحلها المختلفة وتحديداً في مرحلتها الاخيرة والمتعلقة بترسية المزايدة، واشكر جميع الأخوة أعضاء المجالس السابقة و أعضاء اللجان وفرق العمل التي ساهمت في تحقيق هذا الانجاز الوطني، وشركائنا في منظومة أسواق المال واهنئ التحالف الفائز وللقطاع الخاص بصورة عامة و أنا على ثقة تامة بانعكاساته الإيجابية لا على واقع انشطة الاوراق المالية فقط بل على واقعنا الاقتصادي.

