مال وأعمال

اكد عضو مجلس ادارة مفوضي هيئة اسواق المال رئيس لجنة خصخصة البورصة خليفة العجيل أن مشروع خصخصة البورصة لم ينته بعد ولايزال المشروع قائماً، منوها الى أن عملية نقل الأسهم بدأت فعليا، حيث تمت مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن استكمال اجراءاتها وايداع الجزء المخصص لها في رأسمال الشركة.

واضاف العجيل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش المؤتمر ان هذا المشروع لم يكن سيرى النور لولا تعاون وتوافق الجهود المبذولة من قبل كل الاطراف المعنية.

وذكر العجيل أن الجمعية العمومية الخاصة بانتقال مهام الادارة الى التحالف الفائز ستعقد في غضون شهر من الآن، منوها الى ان مجلس الادارة سيتألف من ثمانية أعضاء خمسة منهم يتم تعيينهم من قبل التحالف الفائز، على أن يتم تخصيص مقعد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالاضافة الى ثلاثة أعضاء مستقلين.

وقال عضو مجلس مفوضي هيئة أسواق المال عبدالعزيز المرزوق أنه سيتم استعادة الأموال التي دفعتها هيئة أسواق المال في عملية تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ستدخل الاحتياطيات العامة للهيئة بعد نجاح طرح حصة الـ44 في المئة من رأسمال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية على القطاع الخاص، حيث يحظر على الهيئة العمل في الأعمال التجارية.

وبين المرزوق أن مواد قانون هيئة أسواق المال والتى الزمت بضرورة تملك المشغل العالمي حصة في رأسمال شركة البورصة، أدى الى صعوبة استقطاب بعض البورصات العالمية الى السوق المحلي، نظرا لأن بعض قوانينها تحظر عليها التملك في البورصات التي تقوم بتشغيلها.

ولفت المرزوق الى أنه سيتم اعفاء حصة الـ 50 في المئة من اجمالي رأسمال شركة البورصة التي ستطرح للاكتتاب العام من جميع الرسوم، أي أن الاكتتاب سيتم بالقيمة الأسمية للسهم بسعر 100 فلس للسهم الواحد.

وقال المرزوق ان الاكتتاب العام في شركة البورصة ( توزيع الاسهم على المواطنين) سيتم خلال الربع الاخير من 2019 او باقصى تقدير الربع الاول من 2020 ودون علاوة او رسم اصدار.

واشار رئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري الى أن سعر 237 فلسا الذي مكن التحالف من الفوز بالمزايدة رخيص جدا، على ضوء الخطة الموضوعة للارتقاء ببورصة الكويت للأوراق المالية.

وأوضح العميري أن التحالف عانى في فترة ما من أجل اقناع المشغل العالمي للدخول في مزايدة خصخصة البورصة، لاسيما وأن أحجام التداول في بعض الأوقات لم يتجاوز الـ 50 مليون دولار على الرغم من الأداء الجيد والسمعة التي تمتاز بها بعض البنوك وشركات الاتصالات والاستثمار، اضافة الى الملاءة المالية والتصنيف الجيد لدولة الكويت. وبين العميري أن تطوير بورصة الكويت بحاجة ماسة الى تعاون وتضافر الجهود من قبل كل الاطراف المعنية، لاسيما وأن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التطوير في أنطمة التداول بما يخدم السوق المالي.

ولفت العميري الى أننا سنتعاون خلال الفترة المقبلة لطرح بعض الأدوات الاستثمارية الجديدة التي تهم قطاع الشركات المالية والمؤسسات المالية مثل البيوع والأجل من أجل اتاحة جميع الأدوات الاستثمارية أمام المستثمرين للتعامل بها في سوق الأوراق المالية.

واشاد نائبا المدير العام في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان بالانجاز الذي تحقق على أرض الواقع في خصخصة بورصة الكويت للأوراق المالية، منوها الى أن الاحتفال الحقيقي عملية طرح الاكتتاب العام للمواطنين والانتهاء الكامل من خصخصة السوق المالي. واوضح العثمان أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مهتمة بالاستثمار في السوق المحلي ولديها قناعة به نظرا للفرص الاستثمارية الجيدة المتاحة بها، مشيرا الى أن التأمينات ستتملك نحو 6 في المئة من اجمالي رأسمال شركة البورصة بسعر 109 فلوس للسهم وبكلفة اجمالية 1.25 مليون دينار.

