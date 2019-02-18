مال وأعمال

قال ممثل تحالف شركة الاستثمارات الوطنية، عقب فوز التحالف بمزايدة بيع 44 في المئة من أسهم رأس المال المصدر والمدفوعة لشركة بورصة الكويت، إن التحالف يتطلع إلى النهوض بالبورصة وتطبيق المعايير العالمية لخلق قيمة مُضافة.

وأضاف بدر الخرافي لـ «سي إن بي سي» عربية، إن فوز التحالف بهذه المزايدة يُعد حدثاً إيجابياً للقطاع الخاص الكويتي.

وقال الخرافي إن التحالف كان على قناعة تامة بسعر التقييم الذي بنى عليه قرار الدخول في المزايدة.

وكشفت هيئة أسواق المال الكويتية نهاية الأسبوع الماضي، عن ترسية مزايدة على تحالف الاستثمارات الوطنية، والخاصة ببيع حصة بنسبة 44 في المئة من شركة البورصة، والبالغة نحو 84.134 مليون سهم، بسعر 237 فلساً للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية تُقدر بحوالي 20 مليون دينار.

وتُعد عملية خصخصة بورصة الكويت خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية الوطنية الطموحة المحددة في رؤية 2035، حيث ستعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي وستمنح القطاع الخاص دوراً أقوى وفرصة أكبر لتطوير الاقتصاد الوطني.

كانت «أسواق المال» أعلنت رسمياً في 30 أبريل 2018، البدء بإجراءات المزايدة على ما يصل إلى 44 في المئة من أسهم رأسمال شركة بورصة الكويت وخصصت للشركات المدرجة بالبورصة مع مُشغل عالمي للبورصات أو مشغل عالمي منفرداً.

