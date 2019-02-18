مال وأعمال

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان خلال المؤتمر: ان هذه الخطوة تأتي في ظل ما شهده الاقتصاد الكويتي من تطور كبير على مدار السنوات الماضية والتقدم الملحوظ في تحسين بيئة الأعمال.

وأضاف الروضان ان الكويت اظهرت اداء اقتصاديا وماليا متميزا ضمن استراتيجيتها لمواكبة الانفتاح الاقتصادي العالمي وذلك من خلال اقرار العديد من القوانين المالية والاقتصادية والاستثمارية لتكون اكثر انفتاحا وشفافية وجاذبية.

وأوضح «أن لدى الحكومة قوانين اقتصادية هامة جدا وقريبة من الاقرار وهي قانون التأمين الذي سيسهم بتطوير قطاع التأمين في الكويت وقانون مدققي الحسابات ومنظومة قوانين الافلاس وتعديل قانون الشركات بما يسمح بوجود التصويت الالكتروني وغيرها من المزايا الجديدة».

وأكد ان الحكومة لا تدخر جهدا من اجل العمل على تطوير البنية التشريعية للقوانين المنظمة لضبط السلوك الاقتصادي بما يعود بالرخاء على المواطنين وتشجيعا للاستثمار لجلب المزيد من التدفقات النقدية وتحفيز المستثمر الاجنبي والمحلي على حد سواء.

وبين ان الهدف هو الارتقاء بكفاءة سوق المال المحلي وتمكينه حيث تم اصدار القانون رقم «7 لسنة 2010» بانشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

وذكر ان القانون المذكور كان نقطة البداية لاعادة تنظيم واقع نشاط الأوراق المالية بصورة مغايرة تتوافق وأحدث المعايير الدولية المطبقة.

ولفت الى ان خصخصة البورصة هي وسيلة وليست غاية بحد ذاتها ونطمح الآن بعد الانتهاء من تخصيصها ان يسهم القطاع الخاص بدوره المطلوب خلال الفترة المقبلة بتطوير السوق اكثر.

وأضاف انه تم احداث تطوير جذري في البنية التحتية لمنظومة التداول والتقاص عبر تبني مشروع لتطوير تلك المنظومة تحول لاحقا لمشروع لتطوير السوق كاملا.

وبين الروضان ان اكتمال المرحلة الأولى من ادراج البورصة بمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة ومن ثم «ستاندرد اند بورز وداو جونز» وكذلك وضعها على قائمة المراجعة في مؤشر «ام. اس. سي. آي» ادى الى تدفق ملحوظ للاستثمارات الأجنبية.

وأكد الروضان ان كل ذلك سيعزز الثقة بسوق المال ويزيد كفاءتها وتنافسيتها وشفافيتها بما ينعكس ايجابا على الاستثمارات الفردية والمؤسسية والأجنبية في ذات الوقت ويسهم بصورة فاعلة في تعزيز كفاءة وتنافسية البيئة الاستثمارية المحلية والاقتصاد الكويتي.

