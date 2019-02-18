مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد الخالد إن البورصة حققت خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات التي تندرج ضمن إطار دورها في النهوض بالاقتصاد الوطني، على غرار تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق، الأمر الذي ترافق مع طرح قواعد جديدة لإدراج الأسهم التي تضم العديد من البنود المدروسة بعناية، بما في ذلك التزامات الأعضاء والشركات المدرجة بمعايير تعزز من شأن الشفافية، وصولاً للمنهجيات المتّبعة لحساب المؤشرات، وتأثير الإجراءات المؤسسية على المؤشرات لافتا الى ان إطلاق نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة «OTC» دور محوري في تشغيل سوق مالي يتسم بالكفاءة والنزاهة يخدم جميع الأطراف المعنية وفقاً لأعلى المعايير.

واثنى الخالد على جهود هيئة أسواق المال المقدرة لإنجاح مزايدة خصخصة بورصة الكويت وسيرها على الوجه الأمثل، ودعمهم المتواصل على مر السنوات، والذي كان له أثر كبير في معاونتنا على المضي قدماً في تحقيق الأهداف المرجوة في سبيل الارتقاء بمكانة الكويت على المستوى الإقليمي والدولي وفي دعم استراتيجية «الكويت الجديدة 2035» الطموحة. ولا يسعني إلا أن أشيد بجميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبورصة على ما قدموه من جهود صادقة لتعزيز مكانة البورصة وتمكينها من القيام بدورها المحوري في دفع عجلة نمو اقتصاد الدولة، وان يوفق الإدارة الجديدة لبورصة الكويت لمواصلة المسير للوصول إلى آفاق جديدة من النمو والنجاح.

وزاد ان إتمام تصنيف بورصة الكويت في مؤشرات فوتسي راسيل (FTSE Russell) كسوق مالي ناشئ، وتصنيفها في مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز (S&P Dow Jones) كسوق مالي ناشئ اعتباراً من الربع الثالث من 2019م، بالإضافة إلى إعلان مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) عن ضم مؤشر الكويت في المراجعة السنوية لتصنيفات الأسواق، تمهيداً لاحتمال إعادة تصنيفه إلى سوق ناشئ في يونيو 2019م، وغير ذلك من الإنجازات على الصعيد العالمي من شأنه أن يمهد الطريق أمام بلوغ بورصة الكويت لمستويات غير مسبوقة من الأداء، الأمر الذي سيعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية وعلى اقتصاد الدولة ككل.

