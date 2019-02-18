مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي لشركة كامكو للاستثمار، المستشار القائم على تقديم الدعم الفني وتحديد متطلبات ومعايير التأهيل للمشغل العالمي و للشركات المحلية المؤهلة فيصل صرخوه، أنه منذ بداية المشروع وضعت «كامكو» نصب اعينها مصلحة الاقتصاد الوطني والمستثمرين على حد سواء، ولم تأل فرق العمل جهدا في سبيل وضع كامل طاقاتها وخبراتها لتنفيذ المهام الموكلة اليها، مستندين الى خبرات ممتدة ومعايير دولية لدى تنفيذ الاعمال. وواضعة نصب اعينها دعم المشروع بما يخدم الرؤى بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي. وأشار صرخوه بفضل جهود الحملة التسويقية التي ادرناها للصفقة، ولما لبورصة الكويت من أهمية ومكانة بين أسواق المنطقة، فقد تمكنا من كسب اهتمام 15 شركة محلية مؤهلة و5 مشغلين عالميين مؤهلين، أبدوا رغبتهم بالاستحواذ على نسبة 44% وهي أعلى نسبة يسمح بها قانون هيئة أسواق المال.

وأضاف صرخوه في تصريح له عقب المؤتمر الصحافي، «يشكل هذا المشروع مرحلة محورية مهمة من مراحل خصخصة بورصة الكويت، وذلك استجابة لرغبة المشرع في أن يتخذ سوق الكويت للأوراق المالية شكل شركة مساهمة. ومن هذا المنطلق عملت «كامكو» على تهيئة البورصة للمزايدة والتحضير للاجتماعات مع المستثمرين المحتملين وتنفيذ وانهاء المزايدة بالحرفية المطلوبة». وحول أهمية المشروع من وجهة نظره، قال: «إن تنفيذ الخصخصة يأتي دعماً للتوجهات الحكومية بشأن الإصلاح المالي والإداري، الهادفة الى تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وتوطين الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات العالمية، وتعزيز ثقة المستثمر المحلي والإقليمي في أسواق المال المحلية، وتعزيز مرونة الكويت ودعم الكفاءة والمرونة اللازمة على صعيد التشريعات والقوانين المنظمة والرقابة، وهو الامر نفتخر بمساهمتنا فيه بشكل كبير».

«ومن جهة أخرى، سيسهم هذا المشروع في تنويع الأدوات الاستثمارية، تعزيز الثقة بأسواق المال والحد من الممارسات الخطأ، الارتقاء بمستوى البورصة ووضعها في المكانة التي تستحقها، واستهداف الربح وتقديم أفضل الخدمات المالية والاستثمارية، وجعل بورصة الكويت نواة حقيقية لمركز مالي واقتصادي في المنطقة».

