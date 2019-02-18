مال وأعمال

كشف الرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم عن ان التحالف قدم خطة استراتيجية لتطوير البورصة وفقاً للوضع المستقبلي الذي يطمح إليه، منوهاً إلى أن الأصول التابعة للشركة مثل حصتها في المقاصة وغيرها من المعطيات وُضعت بعين الاعتبار خلال المباحثات والدراسات التي سبقت تحديد السعر. وزاد المخيزيم على هامش المؤتمر أن هناك أدوات استثمارية تحتاج لتطوير، بخلاف ما يتوقع إطلاقه في ظل الخطط التي قُدمت للجهات المعنية والرقابية، مُشيداً بالدور الذي تقوم به هيئة أسواق المال وما قدمته لجنة الخصخصة لافتا الى ان التحالف الفائز ممثلة في شركة والشركة الأولى للاستثمار ومجموعة أرزان المالية كان في انعقاد وتواصل دائمين خلال الفترة الماضية حتى الانتهاء من المزايدة ونيل الحصة البالغة 44 في المئة من رأس المال. وفي معرض رده على سؤال حول السعر الذي تقدم به التحالف والبالغ 237 فلساً للسهم وما اذا كان مبالغاً فيه قال المخيزيم «إن تحديد السعر جاء بعد دراسة متأنية للغاية من قبل أطراف التحالف، بالعكس تماماً فالسعر مناسب جداً، ونتوقع تحقيق عوائد مجزية من الاستثمار في كيان البورصة، وسنُسدد المبالغ المطلوبة لتغطية قيمة الصفقة قبل نهاية الأسبوع الحالي». وأكد أن المشغل العالمي ممثلا في «بورصة أثينا» سيكون له دور كبير في تطوير منظومة التداول منوهاً إلى أن المشاركة في خصخصة البورصة ونجاحها بهذا الشكل يمثل استحقاقاً وطنياً مهماً. وأشار الى أن مجلس إدارة البورصة يتكون من 8 أعضاء 3 منهم مستقلين إضافة إلى 5 أعضاء يمثلون الملاك الُجدد لحصة الـ 50 في المئة بما في ذلك مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تتملك 6 في المئة من رأس المال(يتوقع أن يمثلها عضواً) بخلاف 4 أعضاء يمثلون الشركات الثلاث(تحالف القطاع الخاص).

