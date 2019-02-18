مال وأعمال

قال رئيس مجلس ادارة هيئة الربط الخليجي الشيخ نواف آل خليفة إن التجارة الكهربائية ينتظر ان توفر عوائد مالية تصل الى مليار دولار سنويا يتم استغلالها في زيادة الدخل القومي للدول وكذلك في عمليات التشغيل والصيانة وبناء محطات جديدة، مؤكداً أن التبادل التجاري للكهرباء يعمل على تعزيز أمن الطاقة الخليجية في تجنب قطع الكهرباء بنسبة 100% وتقليل كلفة بناء محطات جديدة.

وأكد على هامش المنتدى الخامس لتجارة الطاقة الخليجي، أن شبكة الربط الخليجي كانت بداية لتجارة الطاقة الكهربائية، لافتاً الى أن حجم التبادل التجاري بين الدول الخليجية بلغ مليون وربع ميغاواط ساعة، ما استدعى تشكيل منصة تجارة الطاقة لسوق الكهرباء الخليجية 2018، والتي تهدف الى توقيع عقود تجارية كهربائية يومية، كما أنها تتلقى عروض البيع والشراء واتمامها بشكل آمن بهدف الاستغلال الأمثل للموارد المتوافرة.

وتحدث آل خليفة عن الخطط الحالية والمستقبلية لدمج المزيد من الاسواق الفعالة كالسوق اللحظي والسوق المستقبلي لاتمام الصفقات اللحظية واستغلالها وانهائها في اليوم نفسه وذلك عبر التواصل الالكتروني كعمليات البورصة.

ولفت الى أن تجارة الطاقة تصب في خانة الحفاظ على البيئة المستدامة متحدثا عن مستقبل الطاقة وتجارتها في الخليج وما تتطلبه من اجراءات لاتمامها وماهية التغيرات والتطورات التي يمكن ان تحدثها سواء على الصعيد الاقتصادي او التجاري والبيئي، بالاضافة الى أمن الطاقة في كل دولة ما يسمح بتوافر الطاقة بشكل دائم ومتواصل.

وتحدث عن فرص الدول الخليجية في المستقبل، مشيراً الى أنها جزء من تجارة الطاقة العالمية التي من المتوقع ان تسود بشكل كبير حتى يصبح تعبير طاقة مرادف لكلمة كهرباء لانها ستكون متوفرة بشكل دائم ما يجعلها اقتصادية وذات قدرة على التخزين وكذلك نظيفة بالاعتماد على الطاقات المتجددة.

ولفت الى انه على دول التعاون الاستفادة من اخطاء الآخرين في اتمام عمليات التبادل، مشيرا الى انه يمكن مواجهة الاحتياجات التي قد تواجه الشبكة عبر تنظيم اوضاعها والحفاظ على التبادل الآمن.

حلقة وصل

واعرب عن الطموح بأن يشكل الخليج في المستقبل حلقة وصل مهمة في شبكة التبادل العالمي نظرا لموقعه المتميز ما بين الشرق والغرب ما يسمح بعائد اقتصادي كبير وخلق جو من الامن الدائم

وتحدث عن تطور التبادل بين دول الخليج بين 2019 و2018 والتي شهدت زيادة كبيرة وخاصة في السنوات الثلاث الاخيرة حيث فاقت الـ80 في المئة.

من جانبه قال وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري تستضيف الكويت منتدى تجارة الطاقة الخليجي، وهو المنتدى الخامس، وتنظمة هيئة الربط الخليجي، والهدف منه تشجيع تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون ودراسة الفرص المتاحة بالتوسع في شبكة الربط.

وأضاف بوشهري في تصريح صحافي، اننا خلال هذا المنتدى نتحدث عن شبكة ربط خليجي تضم 6 دول، وهناك الكثير من الخطط والمشاريع للتوسع في هذه الشبكة وامتدادها، التي تربط الأردن والعراق وتركيا وأوروبا.

وأكد أن وجود مثل هذه المنتديات فرصة للقاء المختصين في ورشة عمل لمناقشة التحديات والفرص المتاحة لشبكة الربط الخليجي، وتعزيز قدرة تلك الشبكة، ودرسة مدى قدرتها، واليوم دول الخليجي لديها الخطط المحلية لزيادة انتاج الطاقة وتلك الزيادة تعطينا فرصاً لدراسة أفضل الفرص للاستفادة من تلك الطاقات المتجددة والتعامل معها من خلال تجارة الطاقة بين دول المجلس والدول الأخرى.

ولفت الى أن الكويت دولة مستفيدة من الربط، ومن 2009 الى اليوم أكثر من 1000 حالة استفادة لكل دول مجلس التعاون، ونتحدث عن آمان الشبكات الكهربائية في دول الخليج، وذلك لاعتمادها بشكل أو آخر على شبكة الربط الخليجي، مؤكداً أنه يتم العمل على تفادي أي خلل يمكن أن يحدث في الشبكة الكهربائية.

