مال وأعمال

سوف يتم اغلاق فندق سفير انترناشيونال الكويت اعتبارا من نهاية شهر مارس 2019، على أن يتم تسجيل مغادرة النزلاء من الفندق بتاريخ 31 مارس 2019. يقع فندق سفير انترناشيونال الكويت في بنيد القار ويشغل الفندق موقعا متميزا فريدا ويطل على مناظر رائعة لأبراج الكويت والخليج العربي.

كان أول افتتاح للفندق في عام 1968 تحت اسم فندق هيلتون، وفي عام 1984، تم الحاق مبنى اضافي بمبنى الفندق الأصلي. ثم في عام 1989، تولت شركة الفنادق الكويتية ادارة الفندق وأعيد تسمية الفندق ليصبح «فندق كويت انترناشيونال». وبعد مرور عامين على تحرير الكويت، تمت اعادة تسمية الفندق مرة أخرى ليصبح «فندق سفير انترناشيونال الكويت». في عام 2003، كان من الضروري هدم المبنى الرئيس للفندق، نظرا لأن مبنى الفندق أصبح قديماً وغير آمن. استمرت شركة سفير الدولية لادارة الفنادق والمنتجعات في تشغيل المبنى الملحق بالنيابة عن مالك العقار الهيئة العامة للاستثمار كفندق وحيد في تلك المنطقة، ولكن قد حان الوقت لانهاء أعمال وأنشطة هذا الفندق.

ولسنوات عديدة، ظل فندق سفير انترناشيونال الكويت في قلب ووجدان المجتمع الكويتي، حيث استضاف الفندق العديد من الأحداث والفعاليات الاجتماعية والتجارية المهمة.

ان الارث الذي تركه فندق سفير انترناشيونال الكويت باعتباره ثاني فندق خمس نجوم موثوق ومتميز في الكويت أسطوريا. وبالاضافة الى الكثير من الشخصيات والنزلاء العالميين الذين أقاموا بالفندق على مدار سنوات طويلة، كان الفندق أول مكان في الكويت يضم بوتيكات ومحلات شركات شانيل ولوي فيتون في منطقة الشرق الأوسط، وأول مبنى به سلم كهربائي في الكويت، كما أن الفندق كان يضم أيضا أول مطعم ياباني في الكويت وهو مطعم (كي).

أفاد نبيل شاشتاري المدير العام الحالي للفندق قائلا بأنه لم يكن هناك أي شيء آخر يشبه هذا الفندق، فنحن اليوم لدينا مولات تجارية الذي تحوي أبرز العلامات التجارية العالمية والمطاعم العالمية، لذا فمن السهل أن نسلم بوجود مثل هذه الأشياء والعلامات والماركات التجارية العالمية حاليا في الكويت، ولكن في السابق لم يُسمع بوجود مثل هذه الأشياء الا من خلال فندق سفير انترناشيونال الكويت. حيث انه غيّر المفاهيم السائدة في الكويت وقدم هذه الماركات والعلامات التجارية العالمية للمجتمع الكويتي، وشكل الفندق سابقة استثنائية في تاريخ الكويت.

وأضاف باتريك دي جروت، المدير التنفيذي للعمليات لشركة سفير الدولية لادارة الفنادق والمنتجعات «انه لمن المؤسف دائما فقدان مبنى فندق، وخاصة اذا كان فندقا ذا تاريخ عريق مثل فندق سفير انترناشيونال الكويت». كما اضاف قائلا نحن مهتمون الى حد كبير بعلاقاتنا مع الهيئة العامة للاستثمار ونعمل ونتعاون سويا عن كثب مع مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار لغلق مبنى الفندق خلال الشهرين القادمين. ويدعم مسؤولو شركة سفير الدولية لادارة الفنادق والمنتجعات بالكويت الفريق الاداري بالفندق لضمان اتمام التسليم النهائي للفندق بطريقة شاملة واحترافية.

وأضاف مدير العمليات لشركة سفير الدولية لادارة الفنادق والمنتجعات أن زملاء العمل هم أهم مقومات عملنا بشكل أساس وفقا لرؤية الشركة. واننا نحاول قدر الامكان الاحتفاظ بفريق عملنا من الموهوبين العاملين لدينا حاليا بهذا الفندق والانتفاع بهم وبخبراتهم وقدراتهم في أعمالنا الأخرى وفي الفنادق الأخرى الخاصة بنا، اذ أن بعض من زملاء وفريق العمل يعمل بفندق سفير انترناشيونال الكويت منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما.

وعندما طُلب من صادق تقي، مدير المواد البشرية بشركة سفير الدولية لادارة الفنادق والمنتجعات أن يصف فندق سفير انترناشيونال الكويت، أفاد بأن الكثير من زملاء ورفاق العمل يسمون الفندق باسم «فندقنا»، فهم لا يرونه مكانا للعمل، ولكنهم يعتبرونه بيتهم الثاني. انه لمن الضروري بالنسبة لنا أن لا نعامل هؤلاء الموظفين على أنهم موظفون فقط ولكن على أننا أسرة واحدة.

وبالرغم من الخسارة المؤسفة لمقر الفندق، الا أن شركة سفير الدولية لادارة الفنادق والمنتجعات متفائلة فيما يخص مستقبل الشركة في الكويت، حيث أن في عام 2017 شرع فندق سفير مارينا الكويت في عمل تحديثات شاملة، ليظل اسم فندق سفير أحد أبرز وأفخم المقاصد الفندقية في الكويت.

وواصل دي جروت مدير العمليات بشركة سفير الدولية لادارة الفنادق والمنتجعات حديثه قائلا «بينما تسعى العديد من الفنادق الهامة وتبذل قصارى جهدها في الوقت الحالي لتجديد وتطوير نفسها خلال العامين القادمين، نتبنى نحن فرصا ومبادرات جديدة لتطوير الادارة الفندقية لدينا في دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط. اننا متحمسون للغاية لمشاركة ونشر رؤيتنا بشأن أساليب وطرق الضيافة العربية في جميع أنحاء العالم ولا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك حتى نقدم أحدث ما لدينا من أفكار وعلامات تجارية».

