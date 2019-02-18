مال وأعمال

اكد رئيس مجموعة الياقوت والشريك الاستراتيجي لمجموعة نكسيس العالمية أ.خليفة الياقوت تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية في الكويت يجب أن يكون في اطار متوازن ويتسم بالموضوعية ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف الياقوت في بيان صحافي أنه اذا كان هدف الحكومة للتطبيق من زاوية تعظيم ايراداتها وايجاد بديل للايرادات النفطية يسهم في تعزيز ايرادات الدولة، فهناك منظور آخر لا يقل أهمية وهو عدم اثقال كاهل المواطن بأعباء مالية تزيد من معاناته والتزاماته التي عانى منها في الآونة الأخيرة بسبب تطبيق السياسات المالية التقشفية التي تم تطبيقها أخيراً ومنها زيادة أسعار المحروقات والطاقة والتي تستهدف في مجملها ترشيد النفقات.

وأشار الياقوت الى أنه اذا كانت البيانات الصادرة من وزارة المالية تشير الى أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق هذا النظام الضريبي ستكون في حدود 1.1 مليار دينار تقريباً سنوياً موزعة على القيمة المضافة بقيمة 600 مليون والانتقائية بواقع 500 مليون.

وأوضح ان هناك اعتبارات أخرى يجب النظر اليها عند تقدير الحصيلة من بينها على سبيل المثال ما يمكن أن تسميته الانعكاس السلبي لتطبيق النظام الضريبي على السوق من خلال انخفاض الحركة الشرائية وهو ما يمكن أن يخلق حالة من الركود الاقتصادي وبالتالي انخفاض الحصيلة الضريبية المتوقعة بخلاف ما سيترتب على ذلك من بطء كبير في نمو الاقتصاد.

وشدد الياقوت على أنه وفقاً لدستور الكويت، فانه لا ضريبة الا بقانون وعلى ذلك فان أي حديث عن تطبيق هذا النظام الضريبي لابد أن يمر عبر بوابة مجلس الأمة ويأخذ حقه في المناقشات والدراسات القانونية والاقتصادية داخل لجان المجلس وكذلك طرحه للنقاش المجتمعي والاستماع لآراء المتخصصين والباحثين لضمان خروجه بالشكل الذي يسهم في انتعاش الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.

استثمارات أجنبية

واختتم الياقوت التأكيد على أنه قبل فرض هذه الضريبة لابد أن تتم دراسة أبعادها وتأثيراتها بشكل مستفيض، حيث لابد من استقصاء آراء أصحاب الخبرة والدراية بجانب نقاش مجتمعي لها بشكل نضمن معه تطبيق جيد للضريبة من دون تأثيرات سلبية في مجتمع الاقتصاد والأعمال للحفاظ على الميزات التنافسية للاقتصاد والسوق الكويتي كسوق واعد وجاذب للاستثمارات الأجنبية، والأهم أن يضمن مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن ولا يلقي على عاتقه بأعباء اضافية في وقت أصبح كاهله مثقلاً بما يكفي من أعباء.

