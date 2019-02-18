مال وأعمال

نظم مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار وبالتعاون مع ديلويت للاستشارات Deloitte Consulting ندوة عامة بعنوان: «نظرة على أمن السحابات الالكترونية» Cloud security An Overview امس في مقر الاتحاد، حيث استضاف المركز كلاً من تامر شريفة شريك استشارات المخاطر، وامحمد النمس مدير استشارات المخاطر في ديلويت للاستشارات، لتقديم الندوة. وبدأت فدوى درويش مدير الدعم الفني بالاتحاد ومدير المركز بالوكالة الندوة بالترحيب بالحضور والتقديم لمحتوى الندوة، موضحة أننا اليوم نسمع عن اختراقات متزايدة للسحابة، لهذا السبب ومواكبة للتطورات المعنية في عمل شركات الاستثمار، قام المركز بتنظيم هذه المحاضرة لتسليط الضوء على مدى أهمية قيام الشركات بالاتجاه لاستخدام السحابة الالكترونية. كما أوضحت درويش بأن الندوة تناولت عدة محاور من ضمنها تعريف السحابة الالكترونية ومميزات ومخاطر استخدامها، وكذلك نظرة متعمقة على المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات والتركيز على عدة عوامل أساسية فيما يتعلق بالجانب العملي لتقييم مخاطر أمن المعلومات الخاص بالسحابة الالكترونية، ومن أهم مميزات استخدام الشركات للسحابة كما أتت عليه الندوة هو توافر البيانات بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، والمرونة التشغيلية، وكذلك تقنين المصروفات التشغيلية.

من جانب آخر، تم القاء الضوء على المخاطر، والتي تزداد فيما يتعلق بخصوصية البيانات وأمنها والاعتماد التام على الانترنت والاتصال بالشبكة، ومن أبرز المخاطر في هذا المجال هو غياب ضوابط رقابية وقوانين لتنظيم التعامل مع السحابة الالكترونية بما من شأنه ضمان أمن البيانات والمعلومات. ووفقاً لما تم طرحه في الندوة فانه لم تقم أي جهة رقابية حتى الآن بتفعيل نظام رقابي على السحابة الالكترونية، لا من قبل بنك الكويت المركزي ولا هيئة أسواق المال، على عكس ما هو معمول به في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، حيث تم تفعيل الرقابة على السحابة الالكترونية وتم وضع معايير وأطر لاستخدام الشركات للسحابة الالكترونية.

