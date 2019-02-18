آخر النهار

تقدم فرقة مسرح الخليج العربي في السابعة من مساء اليوم الاثنين مسرحية الصبخة تأليف واخراج د. عبدالله العابر ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في دورته الثالثة التي تتواصل عروضها هذه الايام في مدينة الشارقة برعاية ودعم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الاعلى لدولة الامارات العربية المتحدة.

عن المسرحية يتحدث المخرج د. عبدالله العابر:

تمثل مسرحية الصبخة تجربة اضافية للنهج والمسار الفني الذي اشتغل عليه خلال تجربتي المسرحية التي ضمت اعمالا مثل البوشيه عن نص الكاتب الاماراتي اسماعيل عبدالله وايضا مسرحية غفار الزلة التي حرصت على حضور التراث والموروث الشعبي موسيقى ولحن وغناء وايقاعات ضمن النسيج العام لبناء العرض المسرحي. وهنالك بحث اضافي في هذا الجانب رغم ذهاب النص الى منطقة زمنية تختلف شكلا ومضمونا عن الواقع المعاش الا ان علينا دراسة وتحليل الدلالات التي يقدمها النص والعرض لاحقا عبر حكاية تستحضر الكثير من المضامين وفي مقدمتها الحب والمسموح وايضا الصراع الطبقي وغيرها. وانا هنا اثمن مبادرة فرقة مسرح الخليج العربي لدعم التجربة وايضا المجلس الوطني للثقافة والفنون الاداب وكذلك اللجنة المنظمة لمهرجان الشارقة للمسرح الخليجي متمثلة في ادارة المسرح في دائرة الثقافة في الشارقة.

وتابع العابر:

كما اشيد هنا بفريق عمل المسرحية ومن بينهم فريق الممثلين ومنهم سماح والاء الهندي ويوسف البغلي وعلى الحسيني وعبدالعزيز بهبهاني وكفاح الرجيب ومنال الجارالله وسعاد الحسيني بالاضافة الى الدكتور فيصل القحطاني الذي حقق الرؤية الدرامية فيما قام الفنان محمد الربيعان بتصميم الديكور والسينوغرافيا. وقام بتصميم الازياء والاكسسوارات د. فهد المذن والمكياج تهاني جمال والاضاءة عبدالله النصار والصوت عبدالله البلوشي وادارة الانتاج نواف السعدون والاشراف الاداري عبدالمحسن المطوع والاشراف الفني عبدالله العتيبي والالدارة المالية احمد التمار بالاضافة الى رئيس الوفد الفنان القدير حسين المنصور.

وقال المخرج والمؤلف عبدالله العابر:

نحن امام مسؤوليات وتحديات اساسية نظرا للمكانة التي يحتلها المسرح في دولة الكويت والارث الفني العريض وايضا حصاد التجارب والمشاركات في الدورات الماضية والتي تزيد من المسؤوليات ولكن هذا لا يمنع بان نقول باننا امام تجربة مسرحية نعول عليها الكثير في تقديم منطقة جديدة واضافية في رصيد فرقة مسرح الخليج العربي التي تمتلك الرصيد والاسماء الشامخة في مسيرة المسرح في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال ايضا مخرج عرض مسرحية الصبخة -:

سعيد بهذه المشاركة واتمنى ان ينال العرض رضا واستحسان الجمهور الاماراتي العزيز وايضا ضيوف المهرجان من فنانين ونجوم من انحاء العالم العربي مما يرسخ المهرجان كاحدى المحطات والمنصات المسرحية المهمة في العالم العربي.. والله الموفق.

