آخر النهار

تتواصل عروض مهرجان الشارقة للمسرح التجريب في دورته الثالثة وسط تنويعات من العروض والاجتهادات المسرحية للتنافس على جوائز المهرجان التي ستعلن مساء الغد في قصر المهرجان بالشارقة.

من العروض التي قدمت نتوقف امام العرض المسرحي الذي قدم في حفل الافتتاح لفرقة المزن المسرحية من سلطنة عمان حيث مسرحية «مدق الحناء» تأليف عباس الحايك واخراج يوسف البلوشي. في تجربة مسرحية تستدعي الموروث الشعبي العماني بكل تباينه وزخمه الاصيل عبر نص او حكاية أرادها المخرج لان تكون ذريعة لتقديم بحثه الاخراجي الذي يعتمد على الاشتغال على الموروث الشعبي الذي ياتي كجزء اساسي من كيان هذه التجربة المسرحية التي تمثل اضافة الى رصيد المسرح في سلطنة عمان.

المحور الاساس للقضية هو الظلم والاستبداد التي تواجهه احدى المدن التي تعيش على زراعة الحناء لتبدأ رحلة الى عوالم تلك المدينة ومحاولة السيطرة عليها وعلى مقدرتها وخيراتها. وفي خط متواز يتم استحضار الموروث على ثنائيات مدروسة بعناية ومحاكة بفهم حيث المواجهات بين المتناقضات ومن بينها الخير والشر وايضا التسامح والانتقام وغيرها من المتلازمات التي منحت العرض تماسكه واجواءه الاحتفالية المشغولة بعناية وتميز في التعامل مع الموروث الشعبي.

