آخر النهار

دعونا نذهب الى زاوية غاية في الاهمية تأتي ضمن حيثيات اطلاق مهرجان الشارقة للمسرح «الخليجي» والتي جاءت فكرته من لدن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الاعلى لدولة الامارات العربية المتحدة. حيث تلمس سموه ظروف واشكاليات الفرق المسرحية الاهلية في دول مجلس التعاون الخليجي.

فكان ان قرن سموه الدعوة لاقامة مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، مع اكبر ميزانية لدعم المشاريع الانتاجية، وذلك لتجاوز كل المعوقات المادية، والانطلاق الى منطقة بعيدة المنال من التفكير والبحث وايضا الاحترافية الفنية عالية المستوى.

ان الاسناد المادي، الذي تحصل عليه فرقنا المسرحية الاهلية المشاركة في كل دورة من دورات هذا العرس المسرحي الخليجي، تمثل حالة من التفرد والتي يفترض ان نقف امامها بكثير من الموضوعية والتقدير، والتحرك بمستوى تلك المبادرة... وذلك الدعم.

ما احوج فرقنا المسرحية الاهلية، وايضا صناع المسرح في دول المنطقة الى ان يستوعبوا تلك الدلالات والاشارات العالية والمقرونة بالدعم والرعاية والمتابعة والاهتمام، لكينونة بمستوى كل تلك المعطيات، وتقديم حالات ابداعية تليق بصاحب المبادرة والدعوة قبل ان اي شيء آخر.

ان مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، يمثل مختبراً مسرحياً، يتم من خلاله اختيار آليات العمل.. ومدى استيعاب الصناع للتجربة لذا نقول.. انها دعوة لمزيد من الحراك.. ولمزيد من الاستيعاب لتلك المنصة وابعادها.

وعلى المحبة نلتقي

