آخر النهار

شدد الفنان حسين المنصور رئيس وفد فرقة مسرح الخليج العربي في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي على اهمية الشباب ودورهم في هذه المرحلة من تاريخ الفرقة بل ومن تاريخ الحركة المسرحية في الكويت وقال في تصريح خاص ان فرقة مسرح الخليج العربي تراهن على جيل من المسرحيين الشباب من مخرجات المعاهد الفنية المتخصصة والذين يمثلون دولة الكويت من خلال مسرحية «الصبخة» في مهرجان الشارقة للمسرح التجريبي.

وقال المنصور: تمتاز مسرحية الصبخة بتلك الخلطة الفنية التي تعتمد على جيل الشباب بقيادة المخرج والمؤلف الدكتور عبدالله العابر استاذ مادة التمثيل والاخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية ومعه فريق من الكوادر الفنية المتميزة من كوادر فرقة مسرح الخليج العربي تلك الفرقة العريقة والتي قدمت تاريخاً حافلاً بالانجازات المسرحية.

وتابع رئيس وفد فرقة مسرح الخليج العربي الى الشارقة الفنان حسين المنصور: يمثل مهرجان الشارقة اهم مهرجان مسرحي على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي. وقد انطلق هذا العرس بمبادرة من لدن الشيخ الدكتور سلطان بن القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الاعلى لدولة الامارات العربية المتحدة. واليوم نحن نعيش فعاليات الدورة وسط عروض تمتاز بالجدية والبحث وايضا الاشغال على مضامين ابداعية متجددة وان ظل المحور الاساسي لعدد من الاعمال يتحرك ضمن اطر استدعاء التراث والموروث الشعبي.

وفي ختام تصريحه قال الفنان حسين المنصور: تقدم عروض مسرحية الصبخة مساء اليوم في الشارقة وما نتمناه التوفيق لفريق المسرحية وايضا لبقية الفرق المشاركة والتي تتنافس على جوائز المهرجان وتغطي جميع مفردات الحرفة المسرحية. والله الموفق.

