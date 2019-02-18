آخر النهار

قام د. خليفة الهاجري رئيس رابطة أعضاء هيئة تدريس الفنون المسرحية ود. ابتسام الحمادي نائب رئيس الرابطة بتلبية دعوة بيتر بارلو مدير اكاديمية الشارقة للفنون لزيارة مبنى الاكاديمية الجديد في الشارقة، كان ذلك على هامش استضافة مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي لأعضاء الرابطة، ورافق الوفد اعضاء مجلس ادارة الاكاديمية رؤساء الاقسام، وا.ماجد العوفي مدير مهرجان آفاق الجامعي من سلطنة عمان الشقيقة.

استهلت الزيارة بجولة تفقدية لمرافق الأكاديمية منها مسرح الاكاديمية الرئيس ومسارح تدريبية وورش أداء ومكتبة وصالة تدريب رياضية واستديوهات صوت وغرفة التصميم بالاتوكاد وغرفة صباغة وعمل الأزياء المسرحية وغيرها من مرافق اخرى.

واختتم اللقاء بتعبير الهاجري عن سعادته بتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع الذي انطلق برؤية لصاحب السمو الشيخ د. سلطان القاسمي حاكم الشارقة وشدد على اهمية الاكاديمية كصرح اكاديمي مهم يهتم بالفنون الادائية في المنطقة، وان تنفيذ هذا النوع من المؤسسات التعليمية التي تتعلق بالابداع تحتاج الى اكاديميين يتصفون بدراية ادارية وفنية ابداعية وانه وزملاءه في الرابطة يتطلعون لبدء اول عام اكاديمي لها، وشكر بيتر بارلو ورؤساء الاقسام في الاكاديمية على الدعوة الكريمة.

واضافت د. ابتسام الحمادي ان قاعات الورش الملحقة بالمسرح الرئيس في الاكاديمية للازياء والماكياج وصناعة قطع الديكور والاكسسوارات تعتبر نموذجا يراعي احتياجات العمل المسرحي وآلية تنفيذه.

وختم بيتر بارلو اللقاء بالتأكيد على ضرورة التعاون البحثي بين المؤسسات التعليمية المعنية بالفنون الادائية مستقبلا وقدر زيارة الرابطة للاكاديمية. وانه يتطلع لتبادل الزيارات مستقبلا.

