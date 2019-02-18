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كشف شيخ الملحنين الخليجيين أنور عبدالله في تصريح صحافي انه انتهى من تسجيل أغنية « يا مراكش» التي سجلها في القاهرة باشراف المايسترو محمد صالح واستكمل تسجيلها في الكويت في استديو « نهمة» مع م. مجيد دشتي. وأشار إلى ان الأغنية من ألحانه وغناء المطرب الكبير نبيل شعيل ومن كلمات الشاعرة الكويتية الجراح التي يتعاون معها للمرة الثالثة بعد اغنية» ياحبيبي» التي غنتها المطربة نوال الكويتية واغنية «يابلد الضباب» التي تغنى بها المطرب القدير عبدالله الرويشد ، مشيرا إلى ان الاغنية جاهزة وستطرح نهاية الأسبوع الحالي. وبخصوص الأغاني الوطنية قال: كلفت من قبل تلفزيون الكويت لتنفيذ اغنية «يا امنا الكويت» وهي من كلمات الشاعرة الشيخة د. سعاد الصباح ومن ألحاني وغناء المطربة الواعدة دلال والمطرب عبدالله طارق اللذين اخترتهما للتعاون معهما وهما من الأصوات الشبابية لان الاغنية كلماتها شبابية واخترت ايضا الموزع الشاب بدر كرم ليتصدى لتوزيع الاغنية التي سجلناها في القاهرة وتصدى للماكس منتظر الزاير وسيقوم بتصويرها تلفزيونيا المخرج نواف سالم الشمري وهي بمناسبة احتفالات الديرة بالأعياد الوطنية.

