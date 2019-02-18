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في فبراير من كل عام تزدان الكويت بأنوار الفرح وألوان السعادة.. فتعلو الأعلام وترفرف في السماء.. وتغمر الأجواء الأهازيج الوطنية.. وكعادتها كل عام نظمت أكاديمية لوياك للفنون الأدائية «لابا « بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للسنة الثالثة على التوالي أمسية موسيقية بمناسبة الأعياد الوطنية أحياها كورال التراث العربي بمشاركة خمسين مغنياً وعازفاً بقيادة مشتركة للمايسترو نسرين ناصر ويوسف بارا وسط حضور كبير على مسرح عبدالحسين عبدالرضا.

انطلق الحفل بالنشيد الوطني حيث حرص الحاضرون على الوقوف والتلويح بالأعلام وترديد: وطني الكويت سلمت للمجد وعلى جبينك طالع السعد من كلمات الشاعر الراحل أحمد العدواني.

قدم الكورال مجموعة من الأغاني الوطنية الكويتية والتراثية بعد توزيعها برؤية موسيقية معاصرة لاقت تفاعلا كبيرا وسادت أجواء البهجة والمتعة من بداية الحفل حتى ختامه.

ومن أهم الفقرات والمعزوفات التي قدمها الكورال: «ها نحن عدنا «لشادي الخليج وسناء الخراز» بصوت أحمد الحافظ و«لعيد يروي» لفيروز غناء شيخة المعتوق ، و«تحريتك» لصالح الحريبي أداء يوسف بارا، و«طاير من الفرحة» لراشد الماجد أداء عبدالعزيز المسباح ثم «حماة العرين» لشادي الخليج بصوت أحمد الحافظ و«إحنا الخطاوي الأكيدة» لسناء الخراز وغناء شيخة المعتوق، و«كويتية» لعبد الحليم حافظ بصوت رامي القصبي، و«هيلا يا رمانة» لعبدالحميد السيد بأداء يوسف بارا، و «الحمدالله وشفناكم» لفرقة ميامي. ومواكبة لبهجة الأعياد الوطنية أطلقت «لابا» أغنية وطنية من إنتاجها حملت عنوان «باسم الكويت» من كلمات عبدالعزيز المشاري وألحان عبدالحميد دهراب وغناء عبدالعزيز المسباح وشيخة المعتوق بالتعاون مع نخبة من الموسيقيين فكانت مسك ختام الحفل وتم خلالها عرض كليب الأغنية لأول مره حيث أصبح متاحاً على قناة لابا على اليوتيوب.

