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ردت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز على الفيديو الذي نشره طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة له برفقة زوجته الفنانة ريهام حجاج.

ياسمين علقت على ما قاله طليقها بشأن عدم إرساله ورد لأي امرأة إلا زوجته وقالت: «بطل كذب يا إسماعيل بيه ولا هو الشبشب اترفع».

جمهور ياسمين أمطرها بعدد من التعليقات فاستنكر البعض دخولها في هذا الصراع مع طليقها والفنانة ريهام حجاج، بينما سأل البعض الآخر إن كانت متأكدة أن مرسل الهدية لها هو طليقها.

حصلت ياسمين على باقة كبيرة من الزهور الحمراء على شكل قلب، وكتبت تعقيبا على الصورة: «ما تشوف جوزك يا إسماعيل بيه».

ثم نشرت ياسمين صورة لأم كلثوم مكتوب عليها جزء من أغنيتها «فات الميعاد» الذي تقول فيه: «عايزنا نرجع زي زمان.. قول للزمان ارجع يا زمان»، فاتجهت أذهان الجمهور إلى أن طليقها هو مرسل الهدية.

