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بدأ الفنان أحمد مكي تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد والذي يحمل اسما مبدئيا تحت عنوان «عقد يعقد» في أحد الاستديوهات الخاصة، وذلك بعد عدة تأجيلات حيث انتهى أخيراً من كتابة سيناريو العمل بالكامل بعد قيامه بعمل معالجة جديدة للسيناريو الذي قام بكتابته منذ عام 2007، ولكن اشتراكه في عدد من الأعمال الفنية قام بتعطيل ظهوره للنور خلال تلك الفترة. وانتهى مكي من تحديد أماكن تصوير الفيلم الذي يقوم بإخراجه ايضا تمهيدا لترشيح باقي الأبطال في الفيلم ولم يستقر مكي- حتى الآن- على بطلة بعينها للعمل الذي يتكتم تفاصيله حيث ينتمي إلى أعمال الأكشن كوميدي.

