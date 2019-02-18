عربيات ودوليات

قرر وزير التربية والتعليم الأردني وليد المعاني تعليق دوام مدارس محافظة عجلون شمالي البلاد ليوم أمس على خلفية أحداث أمنية بحسب صحيفة «الغد» المحلية. كما قرر عبد الله سرور الزعبي رئيس جامعة البلقاء التطبيقية (حكومية) تعليق الدوام في كلية عجلون الجامعية اليوم، بحسب المصدر نفسه. وتجدد ليل السبت إطلاق النار بمدينة عنجرة، شمالي الأردن، من قبل محتجين على خلفية مقتل شاب إثر «مشاجرة» الجمعة مع الأمن. وأفادت قناة «المملكة» عبر موقعها الإلكتروني أن إطلاق نار عشوائيا في الهواء تجدد بالمدينة بعد انتهاء اجتماع للمحتجين، وذلك كنوع من التعبير عن الاحتجاج.

