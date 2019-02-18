loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الأردن: تعطيل الدراسة في عجلون بسبب «أحداث أمنية»


قرر وزير التربية والتعليم الأردني وليد المعاني تعليق دوام مدارس محافظة عجلون شمالي البلاد ليوم أمس على خلفية أحداث أمنية بحسب صحيفة «الغد» المحلية. كما قرر عبد الله سرور الزعبي رئيس جامعة البلقاء التطبيقية (حكومية) تعليق الدوام في كلية عجلون الجامعية اليوم، بحسب المصدر نفسه. وتجدد ليل السبت إطلاق النار بمدينة عنجرة، شمالي الأردن، من قبل محتجين على خلفية مقتل شاب إثر «مشاجرة» الجمعة مع الأمن. وأفادت قناة «المملكة» عبر موقعها الإلكتروني أن إطلاق نار عشوائيا في الهواء تجدد بالمدينة بعد انتهاء اجتماع للمحتجين، وذلك كنوع من التعبير عن الاحتجاج.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة