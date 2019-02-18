عربيات ودوليات

ميونيخ- الوكالات: تصدرت ملفات البرنامج النووي الإيراني وصراعات الشرق الأوسط جدول أعمال اليوم الختامي لمؤتمر ميونيخ الأمني امس. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إسرائيل تسعى للحرب وإن الطريقة التي تتصرف بها هي والولايات المتحدة تجعل فرصة نشوب حرب هائلة. وأضاف امام المؤتمر «بالتأكيد، بعض الناس يسعون للحرب... إسرائيل» وتابع «الخطر هائل وربما يكون أكبر إذا واصلنا التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي».

وفي وقت سابق هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إيران معتبرا أنها تقوم بتمويل تنظيمات وميليشيات تناصب لإسرائيل العداء بدلا من أن ينفق عائدات البلاد على تحسين أحوال الشعب الإيراني. وقال نتانياهو «لا أتجاهل التهديدات التي يطلقها النظام الإيراني ولكنني لا أتأثر بها إذا ارتكب هذا النظام الخطأ الفادح وحاول تدمير تل أبيب وحيفا فإنه لن ينجح في ذلك وسيكون هذا عيد الثورة الأخير الذي يحتفل به هذا النظام ويجدر بهذا النظام أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار».

من جهة ثانية اتهم وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة بـ «الهوس المرضي» تجاه طهران، ورفض اتهاما أميركيا بأن بلاده تخطط لمحرقة نازية «هولوكوست» جديدة. وقال ظريف «هذا أمر مضحك ولكنه في الوقت ذاته في منتهى الخطورة أيضا». وجاء ذلك ردا من ظريف على اتهام نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لطهران السبت أمام مؤتمر ميونيخ بأنها تخطط لهولوكوست جديد وقال بنس «النظام الإيراني يؤيد المحرقة النازية (الهولوكوست) ويحاول تنفيذها مجددا... معاداة السامية ليست مجرد خطأ، بل شر». واستخدم ظريف خطابه من أجل تحقيق تسوية حساب عامة مع الولايات المتحدة حيث تحدث عن وجود «خطاب كراهية يتسم بالجهل من قبل ممثلي الحكومة الأميركية» واتهم الولايات المتحدة أيضا بتوجيه «اتهامات بغيضة» لطهران، وبـ«العداء» لإيران و«شيطنتها». واتهم وزير الخارجية الإيراني الأميركيين أيضا بالرغبة في إحداث تغيير حكومي في إيران وقال «الولايات المتحدة الأميركية لا تفعل شيئاً آخر، بل تفعل ذلك فحسب». وانتقد ظريف بشدة دعوة الولايات المتحدة للأوروبيين بالتخلي عن الاتفاقية النووية مع إيران، وقال إن هذه «مهزلة» مضيفا «يتم المطالبة بخرق قرار لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة» مؤكدا أنه من مصلحة أوروبا الإبقاء على الاتفاقية.

على صعيد متصل أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن هدف بلاده الأساس في شرق سورية هو ضمان أمن الحدود، والتخلص من وحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم «داعش» الإرهابي. وقال أكار في جلسة نقاشية خلال الدورة الـ55 لمؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، «دواعي قلقنا في سورية هي نفس دواعي قلق الولايات المتحدة، وهدفنا الأساس في شرق سورية هو ضمان أمن وسلامة الحدود. فيما قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري خلال الجلسة «ليس من المستحسن بقاء القوات الأميركية على الأرض في سورية»، متابعا «نحن بشكل مستمر منذ ديسمبر الماضي ذكرنا أن مغادرة هذه القوات لن تحدث فجأة بل خطوة بخطوة، وبشكل مرحلي». وشدد جيفري «في كل مرحلة من المراحل سننظر إلى الأهداف التي نرجوها، وسوف نتشاور مع الحلفاء». في المقابل أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن إشراك لاعبين جدد غير شرعيين في تسوية الأزمة السورية ضمن خطة واشنطن الجديدة غير مجد وأنه من الأفضل التركيز على تطبيق اتفاقيات أستانا.

