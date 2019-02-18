عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: اعلنت وكالة «تسنيم» للأنباء أمس أن إيران استدعت السفير الباكستاني للاحتجاج على تفجير انتحاري أودى بحياة 27 من الحرس الثوري الإيراني قرب الحدود الأسبوع الماضي. وأعلنت جماعة «جيش العدل» التي تقول إنها تسعى للحصول على مزيد من الحقوق وظروف معيشية أفضل لأقلية البلوش العرقية، مسؤوليتها عن الهجوم الأربعاء. وتقول إيران إن جماعات متشددة تنشط من ملاذات آمنة في باكستان تشن مرارا هجمات من هناك عليها. اتهم قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في وقت سابق «القوات الأمنية الحكومية الباكستانية» بدعم الجماعة المسلحة التي نفذت هجوما انتحاريا أودى بحياة 27 من أفراد الحرس الثوري في محافظة سيستان بلوشستان. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن التفجير استهدف حافلة كانت تقل عناصر من الحرس الثوري على الطريق بين بلدتي خاش وزهدان في المحافظة.

