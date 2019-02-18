عربيات ودوليات

بغداد- «كونا»: بدأ الالاف من المعلمين في العراق امس اضرابا عاما للمطالبة بإجراء إصلاحات ما أدى إلى شل الحركة التربوية في معظم مدن البلاد. واغلقت معظم المدارس في بغداد وعدد كبير من المحافظات العراقية ابوابها بينما تجمع المعلمون امام مقرات نقاباتهم في المحافظات وهم يحملون لافتات كتبت عليها مطالبهم.

وقال نقيب المعلمين العراقيين عباس كاظم في تجمع امام مقر النقابة في بغداد انهم اضطروا لبدء الإضراب الذي يستمر يومين بعد ان اخفقت كل المحاولات السابقة في نقل مطالبهم الى الجهات الحكومية.

وأوضح ان ابرز تلك المطالب يتمثل في تصحيح مسار العملية التربوية في البلاد ودعم البنى التحتية المتهالكة وبناء المزيد من المدارس الحكومية والقضاء على ظاهرة المدارس الطينية والمدارس الآيلة للسقوط.

كما طالب بالاهتمام بالكوادر التعليمية وادخالها دورات تطويرية وتأمين السكن المناسب لهما وصرف مستحقات الترقية والعلاوة وفقا للقانون.

ويعاني القطاع التربوي الحكومي في العراق تراجعا كبيرا تمثل بنقص في الابنية المدرسية ما جعل البناية المدرسية الواحدة تضم اكثر من دوام مدرسي مع اكتظاظ الطلبة في الصف الواحد فضلا عن تزايد حالات تسرب الطلبة من المدارس.

