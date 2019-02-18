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الخرطوم- الوكالات: أعلنت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية في السودان على نحو مفاجئ تأجيل أول اجتماعاتها والذي كان مقررا انعقاده امس. وعزت اللجنة بحسب وكالة السودان للأنباء أسباب تأجيل اجتماع التعديلات الدستورية «لارتباطات طارئة خاصة برئاسة اللجنة» موضحة أن الاجتماع سيحدد موعده في وقت لاحق.

وتختص هذه اللجنة بالنظر في تمديد أجل رئاسة الجمهورية واختيار ولاة الولايات. وأورد موقع «سودان تربيون الاخباري» ان اللجنة تلقت توجيهات من نافذين في الدولة بإبطاء أعمالها في أعقاب موجة الاحتجاجات الشعبية التي تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي.

وفي ديسمبر الماضي أودعت «منضدة البرلمان» مبادرة تشريعية ترمي إلى تعديل الدستور الانتقالي بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة. وتنص لائحة الهيئة التشريعية على عدم تعديل الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلسين (المجلس الوطني ومجلس الولايات) على أن يقدم مشروع التعديل خلال شهرين.

وتقرر أن تنظر الهيئة التشريعية في مداولات اللجنة الطارئة في الثامن من أبريل المقبل. ونصت التعديلات التي تقدم بها 295 نائبا برلمانيا على أن تكون دورات الرئيس مفتوحة بدلا من اقتصارها على دورتين كما في الدستور الحالي فيما تطالب قوى معارضة بتنحي الرئيس البشير ونظامه مباشرة واقامة حكومة انتقالية تتولى ادارة شؤون البلاد لأربعة اعوام تمهيدا لاجراء انتخابات تعددية.

ويشهد السودان احتجاجات منتظمة منذ 19 ديسمبر الماضي تطالب بتنحي النظام حيث أعلنت السلطات السودانية مقتل نحو 30 شخصا واعتقال اكثر 800 في الاحتجاجات بينما تقول المعارضة السودانية ان عدد من قتلوا في الاحتجاجات لا يقل عن 50 شخصا اضافة إلى اعتقال اكثر من ألف متظاهر.

واعتبر البشير أن ما يمر به السودان الآن من أزمات ومصاعب، ابتلاءات ومحطات للتمحيص سيخرج منها أكثر قوة وشدد على أهمية بذل مزيد من العطاء.

وقال «طوال مسيرة الإنقاذ ليس هناك ما يخجل أو يتوارى منه أي أحد»، موضحاً أنه رغم الكيد ضد السودان والأزمات التي تواجهه إلا أنه لم يُهزم ومستمر في مشروعات التنمية، كما أكد البشير في خطابه أمام مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية أن المتظاهرين ضد حكومته يفعلون ذلك بحرية، كما ينظمون مؤتمرات صحافية.

