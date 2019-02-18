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وزير خارجية قطر: لا نمانع ببذل أي جهد لحل الأزمة الخليجية


ميونيخ- الوكالات: اكد وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في كلمة له خلال مؤتمر ميونخ للأمن أن الدوحة ليس لديها أي مانع لبذل أي جهود لحل الأزمة مع الدول الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) ومصر. وأشار إلى أن بلاده طالما نادت هذه الدول للجلوس إلى طاولة الحوار.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال آل ثاني ان «القضية الفلسطينية هي أساس العلاقة بين قطر وإسرائيل وسنستمر في دعم أهل غزة.» وقال أيضا «نحن لا نمول «حماس» بل نحاول وضع حد للأزمة الإنسانية في غزة بطرق واضحة وأمام أعين الجميع.»
كما حذر الوزير القطري من زيادة الاستقطاب في الشرق الأوسط. وقال «إننا نعايش زيادة في الاستقطاب بالمنطقة، تزداد يوما بعد يوم... بشكل درامي». وناشد آل ثاني المجتمع الدولي معالجة مشكلات، مثل الإرهاب، بشكل جذري.


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