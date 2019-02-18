عربيات ودوليات

واشنطن- «كونا»: اعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» إن القائم بأعمال وزير الدفاع الاميركي باتريك شاناهان بحث مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مجموعة واسعة من القضايا الدفاعية والإقليمية «بما في ذلك عرض قطر السخي لتحسين البنية التحتية في قاعدة العديد الجوية».

وقالت الوزارة في بيان إن شاناهان أعرب خلال اللقاء الذي عقد على هامش اعمال «مؤتمر ميونيخ للأمن» في ميونيخ عن شكره لأمير قطر على التزام بلاده بالشراكة مع الأفراد العسكريين الأميركيين ومساهمات قطر في بعثة الدعم في أفغانستان مشيرة إلى أنها «أمثلة على علاقاتنا الدفاعية الدائمة». وأشارت إلى أن اللقاء بين الجانبين تطرق إلى بحث عدد من القضايا الثنائية وتعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين.