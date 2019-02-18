عربيات ودوليات

الرياض إسلام آباد الوكالات: بدأ ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أمس في باكستان جولة آسيوية تشمل بالاضافة الى اسلام آباد الهند والصين.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن مسؤولين في اسلام آباد، أن باكستان تعتبر الزيارة بالغة الأهمية لرفع مستوى العلاقات بين الحليفين القويين. من جانبه، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ان زيارة الأمير محمد بن سلمان ، تُعد تعبيرا واضحا عن العلاقات القوية بين البلدين، مشيرا الى تطابق مواقف الرياض واسلام آباد حول الأمن الاقليمي والعالمي.

وأضاف عمران، خان في حوار مع صحيفتي «عكاظ» و»سعودي جازيت» بهذه المناسبة، أن العلاقات الوثيقة بين البلدين تمتد الى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، وأن الزيارة ستذهب بالتعاون الاستراتيجي بين البلدين الى آفاق أرحب، مشيدا بالدعم السعودي المستمر لبلاده. وجدد رئيس الوزراء الباكستاني موقف بلاده الداعم لأمن المملكة العربية السعودية، قائلا: «لن نسمح لأي شخص بمهاجمة المملكة، وسوف تقف باكستان دائما مع السعودية في حال واجهت أي تهديد لأمنها وسيادتها». واضاف «المملكة قريبة جدا من قلوبنا من جميع النواحي، ومن الطبيعي أن تود باكستان دائما أن ترى المملكة مزدهرة في أجواء آمنة داخل حدودها ومن حولها، ولطالما قلنا اذا كانت مدن الاسلام المقدسة مهددة، فان باكستان ستذهب كلها للدفاع عن المدن المقدسة». وحول القضايا التي ستتم مناقشتها خلال الزيارة، أكد عمران خان أنه ستتم مناقشة جميع الجوانب الثنائية والاقليمية والعالمية، بما في ذلك التعاون في السلام والاستقرار الاقليميين، خاصة ما يتعلق بقضايا الأمة الاسلامية.

وتابع: «أما في المجال الدبلوماسي يمكن للدولتين أن تتكاتفا لدفع المجتمع الدولي من أجل تطبيق حلول سلمية للنزاعات الدائمة في فلسطين وكشمير»، مشيرا الى أن الزيارة ستكون فرصة لمناقشة القضايا الأمنية والاقليمية العالمية، وأن البلدين يمكن أن يمارسا تأثيرهما في تسهيل عملية السلام في أفغانستان.

وفي مقابلة مع قناة «العربية» أشاد رئيس وزراء باكستان، بالاصلاحات التي باشرها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن باكستان تريد أن ترى السعودية قوية في الساحة الدولية. وقال خان: «الأمير محمد بن سلمان يسعى لعصرنة المملكة العربية السعودية، وهذا يحتاج لاصلاحات كثيرة، ونحن نتقاسم الأفكار نفسها، وما يقوم به ولي العهد يستحق الاشادة حقاً، لأننا نريد أن تكون السعودية قوية، ونأمل في مشاركة الجامعات والمدارس والشباب السعودي في عملية الاصلاح هذه لمنافسة الدول». وشهدت العاصمة الباكستانية مظاهر احتفالية، ترحيباً بالزيارة التاريخية التي من المنتظر أن تشهد توقيع اتفاقات ومذكرات تعاون مهمة بين البلدين.

وخلال الزيارة، سيعقد ولي العهد السعودي لقاءات مع الرئيس الباكستاني عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان، ورئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد، كما سيناقش مع وفد من مجلس الشيوخ الباكستاني سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

