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كشف رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري ، المستشار بهاء أبوشقة، عن بدء اللجنة في الاعداد لعقد جلسات حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية، بعد موافقة المجلس مؤخرا على مبدأ التعديل.

وأشار الى أن اللجنة ستضع خطة محكمة ومنظمة للاستماع بشفافية لكل الآراء، تمهيدًا لتنفيذها بعد شهر، موضحًا أن اللجنة تعمل على تلقي جميع المقترحات والملاحظات في حدود المواد المطروح تعديلها من الأعضاء، والجهات والمؤسسات وكذلك المواطنين خلال 30 يومًا، لتبدأ بعد ذلك عقد جلسات الاستماع على مدار أسبوعين وبحد أدنى 6 جلسات.

وأضاف ، أن اللجنة تستهدف فتح حوار شامل وجامع مع جميع طوائف الشعب المصري والقوى السياسية وستستمع اللجنة لأساتذة القانون الدستورية والجامعات ورجال القضاء والمجالس القومية المتخصصة والقومي للأمومة والطفولة والقومي للمرأة والقومي لحقوق الانسان، وكذلك النقابات المهنية والأحزاب خاصة الممثلة في مجلس النواب.

وأكد أنه سيبدأ الاعداد لهذه الجلسات خلال أسبوعين، وستكون الجلسات علانية، وهو ما سيكون عليه الحال في جلسات الحوار المجتمعي.

