عربيات ودوليات

قال المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي ان قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط 2770 فردا خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود الغربية والجنوبية؛ خلال الفترة من 16 يناير وحتى 12 فبراير 2019.. بجانب العثور على 2 بندقية آلية و29 بندقية خرطوش و5000 طلقة مختلفة الأعيرة و8 خزانات و4 دانا «ار بي جي» و24 عبوة ناسفة. وأشار الرفاعي الى أن القوات تمكنت أيضا من ضبط 1800 كغم من نبات البانجو المخدر و800 كغم من جوهر الحشيش المخدر ومليون قرص مخدر و103 آلاف قاروصة سجائر مهربة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية؛ وضبط 29 جهازا للكشف عن المعادن و2200 كغم من الأحجار الصخرية التي يستخرج منها خام الذهب و73 عربة أنواع تستخدم في أعمال التهريب، فضلًا عن اكتشاف وتدمير 4 فتحات نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء.

