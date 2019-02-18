عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها الذين انضموا الى تنظيم «داعش» وأسرتهم القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة في سورية والعراق وهدد من أن بلاده قد تجد نفسها مضطرة لاطلاق سراحهم. وغرد ترامب على حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي «تطالب الولايات المتحدة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين باستعادة أكثر من 800 من مقاتلي «داعش» الذين أسرناهم في سورية، وتقديمهم للمحاكمة».

وأضاف «الخلافة على وشك السقوط البديل ليس جيدا، حيث سنضطر الى اطلاق سراحهم».وقال «الولايات المتحدة لا تريد أن ترى مقاتلي داعش وهم يتغلغلون في أوروبا، حيث من المتوقع أن يتوجهوا». وأضاف «نقوم بالكثير وننفق الكثير- وقد حان الوقت ليتقدم الآخرون للقيام بالعمل الذي هم قادرون على القيام به نحن ننسحب بعد انتصار بنسبة 100% على الخلافة!».

وجاءت تغريدات ترامب بعدما دعا نائبه مايك بنس الدول الأخرى لاستكمال المهمة بعد سحب القوات الأميركية. وعلى هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، قال بنس للصحافيين ان الولايات المتحدة تريد من الدول الأخرى ارسال قوات والمزيد من الموارد للمساعدة في تأمين سورية. وكان ترامب تسبب في مخاوف واسعة في ديسمبر الماضي عندما أعلن بصورة مفاجئة أن الولايات المتحدة بصدد سحب قواتها من سورية وأنه تم بالفعل هزيمة تنظيم «داعش».

من جهتها حذرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، أمس من جعل الأكراد السوريين الذين يوشكون على الانتصار مع حلفائهم على تنظيم داعش «ضحايا» جددا للنزاع السوري. وكتبت بارلي في مقال نشرته صحيفة لو باريزيان أن «اعلان الانسحاب الأميركي (من سورية) خلط الأوراق في المنطقة. لا أحد يعلم حتى الآن الى ماذا سيفضي». وأضافت «من واجبنا القيام بكل شيء لتفادي جعل (عناصر) قوات سورية الديموقراطية «قسد» ضحايا» في اشارة الى التحالف الكردي العربي الذي يقاتل تنظيم داعش باسناد جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وبات المتطرفون محاصرين في بقعة لا تتجاوز مساحتها نصف كيلومتر مربع في قرية الباغوز السورية قرب الحدود العراقية. ولكن بعد حسم هذه المعركة والانسحاب الأميركي الفعلي، سيصبح الأكراد مهددين في شكل مباشر بتدخل عسكري تركي في شمال شرق البلاد.

وتابعت بارلي أن «شركاءنا على الأرض، قوات سورية الديموقراطية، أعطوا الكثير. اننا ندين لهم بالكثير». وطلبت وزارة الدفاع الأميركية من حلفائها تشكيل «قوة مراقبين» في شمال شرق سورية لضمان أمن الأكراد، لكن هذا الطلب لم يلق تجاوبا خلال مؤتمر ميونيخ للأمن وقال مصدر حكومي فرنسي ان أعضاء التحالف يرفضون هذا الأمر مبديا أسفه لـ«سياسة الأمر الواقع» التي تنتهجها واشنطن. واعتبر المصدر أن «الحل البديل هو اتفاق بين النظام السوري والأكراد، لكن هذا لن يتم بالضرورة، فدمشق تريد استعادة سيادتها. من هنا أهمية الروس في اللعبة».

كذلك حذرت بارلي في مقالها من أي تقارب مع دمشق علما بأن رئيس النظام السوري بشار الأسد استعاد السيطرة على قسم كبير من الأراضي السورية بدعم روسي وايراني.

