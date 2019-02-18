عربيات ودوليات

بيروت الوكالات: كشف المرصد السوري لحقوق الانسان، أن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الارهابي نقل صناديق من مستودعات التنظيم في جيبه الأخير في ريف دير الزور شرقي سورية، في وقت يترقب العالم اعلانا أميركيا بشأن داعش.

وأضاف المرصد نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة أن عمليات النقل تمت من مناطق كان يسيطر عليها «داعش» في وقت قريب، مشيرة الى أن التحالف استعان بطائرات مروحية هبطت في منطقة قرية الباغوز، التي تمكنت قوات سورية الديموقراطية «قسد» من السيطرة عليها، السبت.

ورجحت المصادر أن تكون الصناديق تحتوي على كميات الذهب والأموال، التي كانت بحوزة «داعش» خلال وجوده في شرق الفرات مشيرة الى أن الأسلحة في حال كانت صناديق ذخيرة كان التحالف سيعمد لتسليمها لقوات سورية الديموقراطية الا أن التحالف عمد لتحميل الصناديق على متن مروحيات للتحالف ونقلها الى جهة مجهولة.

وكان المرصد السوري تحدث في وقت سابق عن «غموض يلف مصير 40 طنا من الذهب فضلا عن عشرات الملايين من الدولارات» التي أشار الى أنها كانت موجودة في الجيب.

ونقل عن مصادر يصفها بـ«الموثوقة»، قائلا ان الذهب الموجود في المعقل الأخير لداعش جرى جمعه من جميع المناطق التي سيطر عليها التنظيم سابقا.

وفي ديسمبر الماضي، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن مسلحي تنظيم «داعش» في العراق وسورية وضعوا أيديهم على مبالغ طائلة بالعملة الصعبة والعراقية، فضلا عن سبائك من الذهب تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

من جهتها ذكرت قوات سورية الديموقراطية أن هناك أكثر من ألف مدني محاصرون في المنطقة الصغيرة، وأن التنظيم المتطرف يمنعهم من المغادرة. وقال مصطفى بالي، المتحدث باسم القوات التي يقودها الأكراد، أمس ان التنظيم أغلق جميع الطرق داخل وخارج المنطقة.

وذكر مسؤولون بالقوات أن عناصر التنظيم يختبئون بين المدنيين في احدى القرى ويستخدمون شبكة من الكهوف والأنفاق. من جهته، قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الانسان، السبت، ان قوات سورية الديموقراطية تسيطر بشكل كامل على المنطقة التي كانت خاضعة لسيطرة داعش، مشيرا الى أن بعض المسلحين ربما لا يزالون يختبئون في شبكة الأنفاق.

