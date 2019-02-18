دوليه

قلب جيرونا تأخره بهدف أمام مضيفه ريال مدريد إلى الفوز 2-1 أمس في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.وتقدم البرازيلي كاسيميرو بهدف للريال في الدقيقة 25 لينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الملكي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني أدرك كريستيان ستواني التعادل لجيرونا من ضربة جزاء في الدقيقة 65 وتكفل كريستيان بورتوجيس بهدف الفوز للفريق الضيف في الدقيقة 75. وتلقى قائد ريال مدريد سيرجيو راموس البطاقة الصفراء الثانية ليخرج من المباراة بالبطاقة الحمراء قبل دقائق من النهاية. وبهذه النتيجة تراجع ريال مدريد إلى المركز الثالث بعد أن ظل على رصيده السابق 45 نقطة بفارق 9 نقاط عن برشلونة المتصدر ونقطتين عن اتلتيكو مدريد الثاني.

وفي مباراة ثانية خرج برشلونة من دوامة التعادلات التي لازمت الفريق في الفترة الأخيرة وحقق فوزا صعبا على ضيفه بلد الوليد 1-0.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، ليرفع رصيد أهدافه إلى 22 هدفا في الدوري هذا الموسم.وفي الشوط الثاني أهدر ميسي ركلة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 85.وتعادل برشلونة في آخر ثلاث مباريات له في كافة المسابقات، حيث تعادل أمام ريال مدريد 1-1 في ذهاب الدور نصف النهائي بكأس ملك إسبانيا وتعادل مباراتين في الدوري أمام فالنسيا 2-2 وأتلتيك بلباو سلبيا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة ليعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب، بفارق سبع نقاط امام أتلتيكو مدريد.وتوقف رصيد بلد الوليد عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق نقطتين أمام سلتا فيغو.

وبدأ بلد الوليد المباراة بضغط هجومي مكثف وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى برشلونة لكنها لم تشكل أي خطورة على مرمى مارك أندريه تير شتيغن، ولكنه سرعان كما تراجع لوسط ملعبه بعدما دخل لاعبو برشلونة أجواء المباراة وفرضوا سيطرتهم على مجريات اللعب، واعتمدوا على الهجمات المرتدة.

وكشر برشلونة عن أنيابه الهجومية في الدقيقة التاسعة عندما مرر ليونيل ميسي كرة بينية إلى كيفين برينس بواتينغ داخل منطقة جزاء بلد الوليد من الناحية اليمنى ليسدد كرة أرضية قوية تصدى لها الحارس جوردي لوبيز.بعد تلك الهجمة تراجع اداء الفريقين، وعلى الرغم من محاولات برشلونة الهجومية المتكررة لتسجيل الأهداف.

وفي الدقيقة 42 احتسب الحكم ركلة جزاء لبرشلونة بعدما قام ميغيل هيريرو، مدافع بلد الوليد، بعرقلة جيرارد بيكيه داخل منطقة الجزاء ليسددها ميسي بنجاح إلى داخل المرمى معلنا تقدم برشلونة بهدف نظيف في الدقيقة 43.

وحاول بلد الوليد تعديل النتيجة في الوقت المتبقي من هذا الشوط ولكنه فشل في تشكيل أي خطورة.ومع بداية الشوط الثاني، حاول بلد الوليد تنفيذ هجمات سريعة بحثا عن تعديل النتيجة وكان أخطرها في الدقيقة 47 عندما سدد سيرجيو غوارديولا كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر للحارس تير شتيغن.

استعاد برشلونة سيطرته على مجريات اللعب بمرور الوقت وبادر بشن هجمات متتالية بحثا عن تسجيل الهدف الثاني. وفي الدقيقة 49 كاد ميسي أن يسجل الهدف الثاني عندما مرر جوردي ألبا كرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها ميسي بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الست ياردات لكن الحارس حولها بقبضة يده إلى ركلة ركنية لم تستغل.

وأهدر لويس سواريز فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 65 عندما تمكن ميسي من قطع الكرة على حدود منطقة جزاء بلد الوليد ومررها إلى سواريز الذي انفرد بالحارس جوردي لوبيز وسددها لحظة خروجه من المرمى لكن الحارس تألق وتصدى للكرة.

وفي الدقيقة 84 احتسب الحكم ركلة جزاء لبرشلونة عندما قام كيكو أوليفاس بعرقلة فيليب كوتينيو داخل منطقة الجزاء ليسددها ميسي لكن الحارس جوردي لوبيز تألق وتصدى للكرة لترتد إلى ميسي الذي لعبها برأسه باتجاه المرمى لكن الحارس عاد وأمسك بالكرة.

