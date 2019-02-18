دوليه

وضع مانشستر سيتي المدجج بالنجوم حدا لمغامرة وكفاح مضيفه نيوبورت كاونتي وهزمه 4-1 أول من امس في ثمن نهائي كأس إنكلترا. وبرغم النتيجة الكبيرة، لم يكن مشوار لاعبي المدرب الإسباني بيب غوارديولا سهلا إذ سجلوا هدفهم الاول في الدقيقة 51 عبر الالماني الدولي لوروا سانيه، بعد أن حقق حارسه البرازيلي ايدرسون صدة حاسمة في الشوط الأول (14).

وبعد تعزيز الشاب فيل فودن (18 عاما) النتيجة (75)، منح الإيرلندي بادرايغ أموند بارقة أمل للمضيف الذي يخوض منافسات الدرجة الرابعة (88)، بيد ان سيتيزنز ردوا بثنائية أخرى عبر فودن بعد 79 ثانية (89) والجزائري الدولي رياض محرز (90).

وقال فودن بعد المباراة «كانت ارضية الملعب صعبة ومن الجميل ان تسجل للفريق الذي تشجعه منذ صغرك. قال لنا المدرب بين الشوطين ان نستمر في الهجوم وفي النهاية سنتمكن من ادراك الشباك».

ويخوض مانشستر سيتي مواجهة هامة بعد غد ضد شالكه الالماني في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا ثم نهائي كأس الرابطة المحلية ضد تشلسي، لذا أجرى غوارديولا 7 تغييرات على التشكيلة التي سحقت تشلسي 6-0 الاسبوع الماضي.وبرغم التغييرات، دفع مدرب برشلونة السابق بلاعبين من طراز سانيه، الاسباني دافيد سيلفا، محرز والبرازيليين فرناندينيو وغابريال جيزوس.

وقال محرز صاحب الهدف الرابع «النتائج هي الاهم في هذا النوع من المباريات. نحن محترفون ويجب ان نتأقلم مع أي شيء. الجميع سعيد بالتأهل. يجب ان ننسى الكأس الآن ونركز على دوري الأبطال». وبلغ برايتون وميلوول ربع النهائي ايضا بعد فوز الاول على ضيفه دربي كاونتي 2-1 والثاني على مضيفه ويمبلدون 1-0.

وهذه المرة الثانية التي يبلغ فيها برايتون ربع نهائي المسابقة العريقة بفضل هدفي الفرنسي أنطوني نوكيرت (33) والهولندي يورغن لوكاديا (45)، فيما سجل للخاسر الظهير الدولي السابق أشلي كول البالغ 38 عاما (81).

وسجل كول، نجم أرسنال وتشلسي سابقا، هدفه الأول في إنكلترا منذ 2012 بعد قدومه إلى دربي حتى نهاية الموسم اثر انتهاء مشواره مع لوس أنجليس غالاكسي الأميركي.

وفي المباراة الثانية، فاز ميلوول على مضيفه ويمبلدون متذيل المستوى الثالث بهدف وحيد سجله المدافع الاسكتلندي موراي والاس (5).

