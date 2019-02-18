دوليه

يسعى مان يونايتد الى ضرب عصفورين بحجر واحد عندما يحل ضيفا على تشلسي اليوم على ملعب ستامفورد بريدج في الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس إنكلترا من خلال الثأر لخسارته أمام منافسه في نهائي هذه المسابقة الموسم الماضي، وتعويض خيبة سقوطه أمام باريس سان جرمان على أرضه 0-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان تشلسي توج باللقب بفوزه على مان يونايتد بالذات بهدف سجله مهاجمه البلجيكي إدين هازار من ركلة جزاء. والتقى الفريقان في لندن ذهابا في الدوري المحلي وتقدم مان يونايتد على أصحاب الأرض 2-1 حتى الوقت بدل الضائع قبل أن يدرك تشلسي التعادل في الرمق الأخير.

ويتمتع تشلسي بسجل جيد على ملعبه هذا الموسم إذ لم يخسر سوى مرة واحدة أمام ليستر سيتي في الدوري، في المقابل فاز مان يونايتد في مبارياته الست الأخيرة خارج ملعبه في مختلف المسابقات بإشراف مدربه النروجي أولي غونار سولسكاير بينها فوزه على ارسنال على ملعب الامارات 3-1 في هذه المسابقة.

وتعرض مان يونايتد الى أول خسارة باشراف النروجي بسقوطه أمام سان جرمان وذلك بعد ان حقق الفريق 10 انتصارات في أول 11 مباراة بإشرافه في مختلف المسابقات ونجح في تحويل تخلفه بفارق 11 نقطة أمام تشلسي بالذات الى احتلال المركز الرابع بفارق نقطة عن الأخير.

وخسر مان يونايتد جهود لاعبين أساسيين في صفوفه في نهاية الشوط الأول من المباراة ضد سان جرمان وهما جيسي لينغارد والفرنسي أنطوني مارسيال اللذان يعانيان من إصابة عضلية من دون الكشف عن الفترة التي سيغيب فيها اللاعبان عن الملاعب.

وتعتبر مسابقة الكأس الأمل الوحيد لمان يونايتد في إمكانية احراز لقب هذا الموسم لأنه يتخلف بفارق كبير في الدوري المحلي وأمله ضعيف في قلب الأمور في صالحه في مواجهة باريس سان جرمان ايابا.

أما تشلسي فبعد خسارته المذلة أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة الأحد، استعاد بعضا من توازنه بالعودة من مالمو السويدي 2-1 بالفوز في ذهاب دور الـ 32 من مسابقة الدوري الأوروبي أراح فيها مدربه الإيطالي ماوريتسيو ساري مهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين الوافد اليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر الماضي، في حين شارك المهاجم الآخر البلجيكي إدين هازار في منتصف الشوط الثاني.

