دوليه

أنعش لايبزغ حظوظه الأوروبية بفضل الفوز على ملعب مضيفه شتوتغارت 3-1 أول من امس في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني. وفي مباريات أخرى فاز هوفنهايم على ضيفه هانوفر 3-0 وفولفسبورغ على ضيفه ماينتس 3-0 وتعادل هيرتا برلين مع ضيفه فيردر بريمن 1-1 وشالكه مع فرايبورغ سلبيا.

وعلى ملعب مرسيدس بنز ارينا، تقدم لايبزغ بهدف حمل توقيع يوسف بولسن في الدقيقة السادسة ولكن بعد عشر دقائق فقط أدرك ستيفين زوبير التعادل لشتوتغارت من ضربة جزاء. وفي الشوط الثاني سجل مارسيل سابيتسر الهدف الثاني للايبزغ في الدقيقة 68 ثم أحرز يوسف بولسن الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 74.

ورفع لايبزغ رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد شتوتغارت عند 15 نقطة في المركز الثالث من القاع. وعلى ملعب فولكسفاغن أرينا فاز فولفسبورغ على ضيفه ماينتس بثلاثة اهداف دون رد.ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 35 نقطة ليتقدم للمركز الخامس وتوقف رصيد ماينتس عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم ساسا كيشاريفيتش بهدف لفولفسبورغ في الدقيقة الرابعة ثم أضاف فوتر فيغورست الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 69 قبل أن يختتم روبن كنوخ التسجيل في الدقيقة 76. وعلى ملعب راين نيكار ارينا فاز هوفنهايم على هانوفر بثلاثة أهداف دون رد. وجاءت أهداف هوفنهايم بتوقيع غويلاينتون كاسيو دي ليرا وإسحاق بلفوضيل وكريم ديميرباي في الدقائق الرابعة و14 و80.