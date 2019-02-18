دوليه

انتزع موناكو فوزا صعبا من ضيفه نانت 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما أول من امس في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي والتي شهدت أيضا فوز مرسيليا على اميان 2-0 وآنجيه على نيس 3-0.

ويدين موناكو بالفضل في هذا الفوز للاعبه غيلسون مارتينز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13. ورفع موناكو رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر وتوقف رصيد نانت عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف أمام تولوز.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق مرسيليا على ضيفه أميان 2-0.وسجل هدفي مارسيليا فلوران توفان وماريو بالوتيلي في الدقيقتين 19 و25. ورفع مارسيليا رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام سانت إتيان، وتوقف رصيد أميان عند 21 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز آنجيه على نيس 3-0.وسجل أهداف آنجيه ستيفان باهوكين في الدقيقة 44 من ركلة جزاء وأنجيلو فلوجيني في الدقيقة 47 وكريستيان لوبيز في الدقيقة الأخيرة من المباراة.ورفع آنجيه رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد نيس عند 37 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف مونبيلييه.

