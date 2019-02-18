دوليه

تابع المهاجم البولندي كريستوف بياتيك تألقه مع فريقه الجديد ميلان وقاده اول من امس الى الفوز على مضيفه أتالانتا 3-1، والابتعاد في المركز الرابع في الدوري الإيطالي.

وبعد قدومه لتعويض رحيل الأرجنتيني غونزالو هيغواين الى تشلسي الإنكليزي في يناير الماضي، سجل بياتيك (23 عاما) ثنائية في مرمى نابولي في ربع نهائي الكأس، وهدفا في مرمى روما وكالياري قبل ثنائيته السبت على أرض أتالانتا.ورفع ميلان، حامل اللقب 18 مرة، رصيده الى 42 نقطة من 24 مباراة.

وافتتح السويسري ريمو فرويلر التسجيل لاتالانتا (33)، لكن بياتيك عادل قبل الدخول الى غرف الملابس من تسديدة «طائرة» أطلقها بيسراه من زاوية ضيقة (45+1). وفي الشوط الثاني، تقدم التركي هاكان جالهان أوغلو لميلان من تسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة (55)، قبل أن يحسم بياتيك المباراة اثر ركنية (61)، رافعا رضيده الى 6 اهداف في 5 مباريات مع ميلان بعد قدومه من جنوى.

وأصبح بياتيك أول لاعب يسجل في أول ثلاث مباريات له مع ميلان منذ ماريو بالوتيلي في فبراير 2013.وحيت الجماهير هدافها الجديد بالغناء له «بياتيك! بوم بوم بوم بوم!»، في إشارة لاحتفاله بأهدافه وهو يمثل دور مطلق النار.ورفع بياتيك رصيده هذا الموسم إلى 17 هدفا في 24 مباراة في الدوري بين جنوى وميلان.

وفي مباراة ثانية، قاد المخضرم ليوناردو بافوليتي كالياري الرابع عشر الى الفوز على ضيفه بارما 2-1 بتسجيله ثنائية (66 و85) قلبت تأخره بهدف السلوفاكي يوراي كوتشكا (40).