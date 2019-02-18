دوليه

انتزع أيندهوفن نقطة ثمينة من مضيفه هيرينفين بعدما حول تاخره بهدفين نظيفين إلى تعادل 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما أول من أمس في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الهولندي والتي شهدت أيضا فوز ألكمار على فينلو 3-0 وهيراكليس على فورتانا سيتارد 6-0 وفيتيسه أرنهايم على فيليم تيلبورج 3-2.

وسجل هدفي هيرينفين ميتشيل فان بيرغن في الدقيقة الثالثة وميشيل فلاب في الدقيقة 25، فيما سجل هدفي أيندهوفن جاستون بيريرو في الدقيقة 59 ودونيايل مالين في الدقيقة الأخيرة من المباراة. ورفع أيندهوفن رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب.

وفي المباراة الثانية، عزز فريق ألكمار تواجده في المركز الرابع بالدوري عقب فوز على ضيفه فينلو 3-0.وسجل أهداف ألكمار غوس تيل في الدقيقة السابعة ونيلس روسيلر، لاعب فينلو، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 22 وماتس سونتغينس في الدقيقة 61. ورفع ألكمار رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فينلو عند 29 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف أوتريخت.

