محلية

بقي الكويت متصدرا الدوري الممتاز بعد فوزه على العربي 2-0 اول من امس في ختام الجولة الثالثة عشرة، رافعا رصيده الى 30 نقطة (وله لقاء مؤجل مع كاظمة)، في حين تغيرت الوصافة واصبحت من نصيب القادسية برصيد 26 نقطة، وتراجع السالمية الى المركز الثالث (24 نقطة) في حين ظل العربي رابعا برصيد 22 نقطة وكاظمة خامسا (20 نقطة) وله مباراة مؤجلة مع الكويت.

ونتائج هذه الجولة اظهرت ان المستوى الفني لم يرتق لما هو مطلوب وكان اقل من المتوسط، وان حقق الابيض الاهم من خلال تغلبه على خصم كان متوقعا منه ان يعرقله الا انه لم يكن بتلك القوة التي تمنحه الافضلية. واستطاع الابيض ان يتفوق عليه بفعل خبرة لاعبيه الذين احسنوا استغلال ضعف قدرات لاعبي الخصم، وبما ان لاعبي الابيض لم يقدموا المستوى المعروف لكنهم عرفوا كيف يسيرون المباراة لمصلحتهم من خلال تحركات العاجي جمعه سعيد والتونسي حمزة الأحمر وفيصل زايد الذي شارك في الشوط الثاني. وكان هذا الفوز بمثابة حافز نفسي للابيض لينفض آثار الخروج من ملحق دوري ابطال آسيا بعد الخسارة من ذوب اهان اصفهان الايراني، ويتفرغ للتنافس المحلي. وبتلك النتيجة اكد الكويت بانه قادر على فرض سيطرته على الفرق المحلية بأقل جهد بينما الاخضر لم تكن لديه اي اضافة مجرد اجتهاد من قبل بعض اللاعبين مع ارتكاب عدد منهم لاخطاء لايمكن ان تبدر من اللاعب الناشئ ومن يتابع اللقاء يبدو له ان لاعبي الاخضر ليس لديهم الرغبة في اللعب، فلا يعقل ان لايستغلوا حالة الخصم وهو بالاصل قد يكون مجهدا من مباريات الملحق الاسيوي بالاضافة الى الحالة النفسية عقب الخروج لكن لاعبي الاخضر ظل الخوف ملازمهم مع تواضع قدرات الكثير منهم.في حين القادسية الذي احتل الوصافة بفوزه على التضامن 2-1 برهن للكل مدى الفوضى التي تضرب صفوف الفريق بالرغم من وجود الكثير من اللاعبين الذين يعتبرهم البعض نجوم فهم لم يكن حاضرا منهم مجرد الاسماء وهذا ما عكسه الاداء الذي قدمه الفريق واصبح من يستحوذ على الكرة تكون كأنها من ممتلكات الخاصة مع غياب خطة اللعب.

وهذا ما يؤكد عدم ثقة اللاعبين بالمدرب الروماني ايوين مارين ولم يكن بارزا منهم سوى فهد المجمد ويوسف ناصر في حين الآخرون لاهم لهم الا الاستعراض. والوصافة التي بلغها الاصفر لاتعني انه سيكون قادرا على المنافسة بل التعثر وارد لامحالة اذا كان هكذا لاعبين يؤدون المباراة وما كفل لهم ان ينالوا الوصافة الا سقوط السماوي على يد الجهراء 0-1 الذي نجح من معاقبته محققا الفوز الاول له لينعش آماله للهروب من ذيل الترتيب وتفادي الهبوط.

وكان السماوي غريبا في كل شيء، فلا اداء ولا روح، وما يعاني منه بفعل المشاكل الادارية حيث بدت ظاهرة للعيان حيث لا اهتمام باللاعبين وبالذات المحترفين مما انعكس على ادائهم. كما ان كاظمة عانى امام الفحيحيل بتعادله معه 2-2 ويحتاج لمراجعة حساباته بعدما كثرت اخطاء لاعبيه الذين افتقدوا التركيز وكانت العلة الواضحة في خط الدفاع الذي كان سهل الاختراق من كرات الفحيحيل وان لم يتدارك نفسه في المراحل القادمة سيكون بعيدا عن المركز المتقدمة. وبشكل عام الفرق ادت مبارياتها بنظام الكؤوس غايتها الفوز فقط الا ان حقيقة الامر ان هذه حالة فرقنا المحلية لا استقرار بالمستوى ولا طعم بالاداء ولا حضور مميز للاعبين ولا حتى تقديم لاعب يلفت الانتباه. وفي ظل ذلك يسير الكويت نحو اللقب على الرغم من تذبذب مستواه لان الآخرين على الرغم من ذلك لن ينالوا منه.

